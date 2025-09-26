وول ستريت جورنال: توني بلير يتولى منصب الحاكم المؤقت لغزة ضمن خطة إدارة ترامب

أعلنت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلًا عن مسئولين عرب وأمريكيين، أن توني بلير سيتولى منصب الحاكم المؤقت لقطاع غزة بموجب خطة إدارة ترامب.

وأوضحت الصحيفة أنه وفقًا لهذه الخطة، سيرأس بلير هيئة تحت مسمى "السلطة الانتقالية الدولية".

وأضافت الصحيفة أن هذه الهيئة، التي ستدير غزة لعدة سنوات، ستتمتع بدعم الأمم المتحدة.

استشهاد 58 بنيران جيش الاحتلال

وقبل وقت سابق، أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الجمعة، باستشهاد 58 بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم.

وأكدت المصادر أن 12 من الشهداء لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات في مناطق وسط وجنوبي القطاع.

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، باستشهاد صبي يبلغ من العمر 17 عاما في قطاع غزة نتيجة التجويع ونقص العلاج، في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية والصحية في أعقاب حرب الإبادة الجماعية والحصار الإسرائيلي الخانق.

ارتفاع عدد الشهداء إلى 34 فلسطينيا منذ فجر اليوم

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أفاد مصدر في مستشفى العودة بغزة باستشهاد 7 فلسطينيين جدد جراء قصف من مسيرة تابعة لـجيش الاحتلال الإسرائيلي خيمة تؤوي نازحين غربي مخيم النصيرات.

وأفادت مصادر طبية في غزة، بارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم الجمعة إلى 34 بينهم 23 في مدينة غزة.

التوصل إلى صفقة بشأن الأسرى الإسرائيليين

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس: أجريت محادثات جيدة مع نتنياهو بشأن غزة.

وأضاف ترامب: التوصل إلى صفقة بشأن الأسرى الإسرائيلين بات قريبًا جدًّا.

