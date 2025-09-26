الجمعة 26 سبتمبر 2025
30 جنيها زيادة في سعر جرام الذهب اليوم الجمعة

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم في مصر

ارتفعت أسعار الذهب التعاملات المسائية داخل الاسواق المحلية المصرية بقيمة تصل إلي 30 جنيه وذلك بالمقارنة الاسعار في التعاملات الصباحية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5817 جنيها.  

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5090 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4363 جنيها

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 40720 جنيها.

الذهب من أهم الأصول الاستثمارية

ويعتبر الذهب من أهم الأصول الاستثمارية ووسائل الادخار في مصر، حيث يقبل عليه الأفراد كمصدر للأمان المالي في ظل التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم، وتتنوع أشكال الذهب المتداولة في السوق المصرية بين المشغولات الذهبية والسبائك والجنيهات.    

ويؤثر في سعره المحلي عوامل عدة، أبرزها السعر العالمي للأوقية، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، بالإضافة إلى العرض والطلب داخل السوق المحلية. 

