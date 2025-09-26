السيسي: الإرادة والعمل والصبر مثلث تجاوز الظروف الصعبة

دعا الرئيس السيسي إلى دراسة تجارب الدول التي واجهت ظروفًا صعبة وتجاوزتها بالإرادة والعمل والصبر، وصولًا إلى التغيير المنشود في حياتهم.



وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، زيارة تفقدية إلى الأكاديمية العسكرية المصرية داخل القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، منذ فجر اليوم، حيث أدى الرئيس صلاة الفجر مع الطلاب، كما تابع الرئيس الأنشطة التدريبية لهم.

