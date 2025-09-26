نتنياهو: قادة كثر دعموا إسرائيل بعد 7 أكتوبر لكن هذا الدعم تبخر الآن

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الجمعة إن قادة كثر دعموا إسرائيل بعد 7 أكتوبر لكن هذا الدعم تبخر الآن.

وزعم نتنياهو قائلا: “الألمان أبلغوني أن إسرائيل تقوم بالعمل القذر الذي لا يريد أحد القيام به.. مع مضي الوقت رضخ قادة كثر عبر العالم لضغط الإسلاميين وأقول لقادة العالم الذين يرضخون لضغوط الإسلاميين يجب عليكم دعم إسرائيل. خلال العامين الماضيين اضطررنا لشن حرب على 7 جبهات وكافحنا الإرهابيين”.

