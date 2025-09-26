نتنياهو: دول تنتقدنا في العلن وتشكرنا من وراء الأبواب
زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الجمعة: بعد استسلام حماس سيكون لنا دور أمني في غزة
نتنياهو: دول تنتقدنا في العلن وتشكرنا من وراء الأبواب
وادعى نتنياهو: إذا وافقت حماس الحرب ستتوقف الآن على حماس الاستسلام وتسليم السلاح والرهائن الآن ولن نتوقف بما نفعل في غزة حتى عودة الرهائن
وتابع نتنياهو: هناك دول تنتقدنا في العلن وتشكرنا من وراء الأبواب، مشيرا إلى أنه وضع سماعات في غزة لإيصال صوته إلى الرهائن
وواصل نتنياهو مزاعمه:سنواصل العمل حتى نعيد الرهائن
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا