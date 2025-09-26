زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الجمعة: بعد استسلام حماس سيكون لنا دور أمني في غزة

نتنياهو: دول تنتقدنا في العلن وتشكرنا من وراء الأبواب

وادعى نتنياهو: إذا وافقت حماس الحرب ستتوقف الآن على حماس الاستسلام وتسليم السلاح والرهائن الآن ولن نتوقف بما نفعل في غزة حتى عودة الرهائن

وتابع نتنياهو: هناك دول تنتقدنا في العلن وتشكرنا من وراء الأبواب، مشيرا إلى أنه وضع سماعات في غزة لإيصال صوته إلى الرهائن

وواصل نتنياهو مزاعمه:سنواصل العمل حتى نعيد الرهائن

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.