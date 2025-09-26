استشهاد 7 فلسطينيين في استهداف الاحتلال خيمة نازحين بمخيم النصيرات

أفاد مصدر في مستشفى العودة بغزة باستشهاد 7 فلسطينيين جدد جراء قصف من مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي خيمة تؤوي نازحين غربي مخيم النصيرات.

ارتفاع عدد الشهداء إلى 34 فلسطينيا منذ فجر اليوم

أفادت مصادر طبية في غزة، بارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم الجمعة إلى 34 بينهم 23 في مدينة غزة.

التوصل إلى صفقة بشأن الأسرى الإسرائيليين

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس: أجريت محادثات جيدة مع نتنياهو بشأن غزة.

وأضاف ترامب: التوصل إلى صفقة بشأن الأسرى الإسرائيلين بات قريبًا جدًّا.

نتنياهو يتحدى العالم

بدوره، قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الأربعاء: إنه لن تقام دولة فلسطينية -وذلك على حد تعبيره.

وزعم نتنياهو: “استسلام بعض القادة المخزي للإرهاب الفلسطيني لن يكون ملزما لـ إسرائيل بأي شكل من الأشكال”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.