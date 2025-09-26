الجمعة 26 سبتمبر 2025
حوادث

ضبط عصابة سرقة مواقع تحت الإنشاء في التجمع الأول

ضبط المتهمين، فيتو
ضبط المتهمين، فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة المواقع تحت الإنشاء بأسلوب "المغافلة" بـ منطقة التجمع الأول.

سرقة مواقع تحت الإنشاء بالتجمع


تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة التجمع الأول يفيد بضبط (شخصين – لهما معلومات جنائية) بدائرة القسم لقيامهما بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة المواقع تحت الإنشاء بأسلوب "المغافلة"،  وبحوزتهما (الأدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، كمية من الكابلات الكهربائية).


وأقرا بتصرفهما فى المسروقات المستولى عليها بالبيع  لدى عميلهما سيىء النية (عاطل – له معلومات جنائية) تم ضبطه وبحوزته المسروقات المستولى عليها.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

