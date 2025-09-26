الجمعة 26 سبتمبر 2025
أخبار مصر

السيسي يتفقد الأكاديمية العسكرية المصرية ويؤدي صلاة الفجر مع الطلاب

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو
أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، زيارة تفقدية إلى الأكاديمية العسكرية المصرية داخل القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، منذ فجر اليوم، حيث أدى الرئيس صلاة الفجر مع الطلاب، كما تابع الرئيس الأنشطة التدريبية لهم.

وفي سياق آخر اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والذي نقل إليه تحيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي التقاه خلال الاجتماع الذي دعا إليه الرئيس الأمريكي في نيويورك وشارك فيه عدد من القادة العرب والمسلمين لمناقشة الوضع في قطاع غزة وخطط ما بعد الحرب، وشارك فيه الدكتور مصطفى مدبولي نيابة عن الرئيس. 

