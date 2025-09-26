الجمعة 26 سبتمبر 2025
رياضة

موقف زيزو من المشاركة في مران الأهلي الليلة

زيزو
زيزو

 يخضع أحمد سيد زيزو، لاعب الأهلي، للفحص الطبي قبل انطلاق مران الفريق اليوم الجمعة، لتحديد موقفه من المشاركة فى التدريبات الجماعية، حيث شارك اللاعب فى تدريبات الجري أمس الخميس فى إطار تجهيزه للمرحلة المقبلة فى ظل إصابته بشد من الدرجة الثانية فى العضلة الضامة.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم، استعدادا لمواجهة الزمالك المرتقبة الإثنين المقبل فى إطار منافسات بطولة  الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والزمالك بالدوري

من المقرر أن تقام مباراة الأهلى والزمالك فى الثامنة مساء الإثنين المقبل، على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

القنوات الناقلة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك 

تنقل قنوات أون سبورت حصريا مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الدوري المصري 2025.

