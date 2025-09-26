الجمعة 26 سبتمبر 2025
عقارات

وزير الإسكان يتابع تنفيذ مجمع الورش الرئيسية بالمنطقة الصناعية في العبور

شريف الشربيني
شريف الشربيني

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ مجمع الورش الرئيسية بالمنطقة الصناعية بمدينة العبور، والذي يشرف على تنفيذه جهاز المدينة ويضم 76 ورشة بأنشطة متنوعة.

وشدد وزير الإسكان، على وضع برنامج زمني مكثف للانتهاء من الأعمال المتبقية بالمشروع وزيادة حجم العمالة، بما يضمن سرعة الإنجاز دون الإخلال بجودة التنفيذ ووفقًا لأعلى المعايير الفنية مع توفير الدعم اللازم حتى الانتهاء من التنفيذ، بجانب مواصلة تنفيذ المشروعات الخدمية وذات العائد الاقتصادي بالمدن الجديدة، والتي تسهم في توفير فرص العمل وتلبي احتياجات المواطنين.  

وفي الإطار نفسه، تفقد مسئولو جهاز تنمية مدينة العبور، أعمال تنفيذ مشروع الورش الرئيسية بالمنطقة الصناعية بمدينة العبور، والذي يضم (٧٦) ورشة بمسطح (٤٥م²) للورشة الواحدة، موزعة على (٥) عنابر يحتوي كل منها على (١٠ – ١٨) ورشة، بالإضافة إلى مبنى خدمي مكون من دورين على مساحة (١٨٧م²)، يشمل كافيتريا، ومصلى، ومحال تجارية، ودورات مياه، إلى جانب الأسوار، وغرف الأمن والحراسة، وغرف الكهرباء، بما يحقق بيئة متكاملة لخدمة الرواد. 

