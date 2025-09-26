قبل 3 أيام من القمة.. طوارئ فى الأهلي.. الموقف النهائى لـ زيزو.. تقلص فرص أفشة.. جاهزية بن رمضان.. وأزمة في "الشمال"

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الزمالك المرتقبة في قمة الكرة المصرية.

موعد مباراة الأهلي والزمالك بالدوري

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلى والزمالك فى الثامنة مساء الإثنين المقبل على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

القنوات الناقلة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك

وتنقل قنوات أون سبورت حصريا مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الدوري المصري 2025.

وفرض وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأهلي سياجًا من السرية على تدريبات الفريق اليومية فى إطار الحفاظ على تركيز الجميع قبل صدام الزمالك المرتقب يوم الإثنين المقبل.

وعلى صعيد الإصابات تأكدت جاهزية الثلاثي أحمد نبيل كوكا ومحمد على بن رمضان وجراديشار للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني فى مباراة القمة أمام الزمالك.

فيما واصل محمد مجدي أفشة تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة فى عضلة السمانة، حيث خاض اللاعب جلسات علاج طبيعي وتأهيلي من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة وسط تكهنات بصعوبة لحاقة بالكلاسيكو المصري.

وعن موقف أحمد مصطفى زيزو من اللحاق بالمباراة فى ظل إصابته بشد من الدرجة الثانية فى العضلة الضامة، قال مصدر إن زيزو بدأ الجري بالفعل فى خطوة مبشرة لتجهيزه، ولكن طبيًا مازال غير قادر على اللحاق بالمباراة، حيث يضغط زيزو للتواجد فى المباراة والمشاركة بشكل طبيعي، ولكن الجهاز الطبي حذر من تعجل اللاعب فى العودة إلى التدريبات الجماعية والمشاركة، خاصة أنه سبق وفعلها قبل مباراة إنبي وتعرض للإصابة فى أول 25 دقيقة بعد إصابته من الأساس فى فترة الإحماء قبل المباراة.

وقالت مصادر أيضا داخل الأهلي إن كريم فؤاد وأشرف داري ومحمد شكري سيكونون خارج حسابات عماد النحاس فى مباراة القمة فى ظل صعوبة لحاق الثلاثي بالمباراة بسبب الإصابات التى يعانون منها.

أزمة الجبهة اليسرى فى الأهلي

كما يبحث عماد النحاس المدير الفني المؤقت للأهلي عن حل لأزمة الظهير الأيسر التي يعاني منها الفريق في لقاء القمة المُرتقب المقرر لها الثامنة من مساء الإثنين المقبل في الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز.

ويعاني الأهلي من أزمة واضحة في مركز الظهير الأيسر قبل مباراة القمة، حيث مازال الثنائي كريم فؤاد ومحمد شكري يتلقان العلاج من الإصابة الأخيرة ولن يلحقا بلقاء الزمالك.



كما عاد كوكا من الإصابة العضلية وشارك ولكن هناك تخوف من التعجل فى الاستعانة به ومن ثم سيكون النحاس أمام خيارين أولهما مواصلة الدفع بمصطفى العش في مركز الظهير الأيسر، كما حدث في لقاء الحدود الأخير وهو ما سيُمثل نقطة ضعف لأن اللاعب ظهر بمستوى متواضع الفترة الأخيرة وتحديدًا أمام حرس الحدود، وهناك خيار آخر قد يُفكر فيه النحاس وهو الدفع بـ ياسين مرعي أو عمر كمال عبد الواحد في مركز الظهير الأيسر.

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك قبل الكلاسيكو المرتقب

عدد المواجهات: 130 مباراة

المواجهة القادمة: رقم 131

الأهلي فاز في 59 مباراة

الزمالك فاز في 30 مباراة

التعادل 41 مباراة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.