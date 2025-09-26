الجمعة 26 سبتمبر 2025
اعمل حسابك من بالليل إلى الصبح، اليوم قطع المياه عن 5 مناطق بالجيزة

قطع المياه، فيتو
قطع المياه، فيتو

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن مناطق (شارع زغلول، ترعة السيسي، شارع الفرن، شارع عبدالهادي حسن، اللبيني هرم)، وذلك لمدة ٦ ساعات، بدءًا من الساعة الثانية عشر منتصف ليل الجمعة الموافق ٢٦/ ٩/ ٢٠٢٥ إلى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق ٢٧ / ٩ /٢٠٢٥. 

وأرجعت الشركة، سبب قطع المياه إلى أعمال ربط خط مياه الشرب الجديد قطر ٤٠٠ مم بشارع عمر شرابي بمنطقة الأورمان حي الهرم؛ لتحسين ضغوط المياه.  

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ لحين الانتهاء من الأعمال وإعادة ضخ المياه للمواطنين.  

التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم، مسئولي الشركة السعودية المصرية للتعمير، لمتابعة معدلات تسويق وتسليم بعض مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتعاون بشأن الفرص الاستثمارية في المدن الجديدة، وذلك ضمن لقاءاته الدورية مع شركات التسويق والتطوير العقاري، لمتابعة الخطط التسويقية لمشروعات الوزارة، بحضور مسئولي الهيئة والوزارة.

وأكّد وزير الإسكان، أنَّ الوزارة لديها رؤية للتسويق والترويج لمختلف المشروعات السكنية والتنموية بالمدن الجديدة، لتعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي تمّ ضخها بهذه المشروعات وتعظيم العوائد لمواصلة جهود تنفيذ المشروعات الجديدة بأنواعها المختلفة لتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين، واستمرار دور الوزارة في التنمية العمرانية، والتي يتمّ تمويل جزء منها من عوائد المشروعات المستهدفة للتسويق.

وتابع المهندس شريف الشربيني، خلال اللقاء، حجم المبيعات بالوحدات التي تعمل الشركة على تسويقها بمدينة العلمين الجديدة بالحي اللاتيني، وموقف التسليمات، موجهًا بوضع جدول زمني لتسليم الوحدات الجاهزة، ووضع آلية متابعة مشتركة مع الشركة لضمان استمرار الأعمال وتسليم الوحدات في المواعيد المقررة.

كما تابع الوزير موقف المبيعات والتسليمات في مشروع أرابيسك بسور مجرى العيون ومشروع صواري بالإسكندرية، ومبيعات مشروعات "لابلاج ومارينا ٨ ومارينا ٨ by the lake"، فضلًا عن بحث التعاون المشترك بشأن عدد من المشروعات والفرص الاستثمارية في المدن الجديدة.

