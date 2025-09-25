الجمعة 26 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

بيومي فؤاد يحتفل بحفل زفاف نجله (فيديو)

بيومي فؤاد، فيتو
بيومي فؤاد، فيتو

احتفل الفنان بيومي فؤاد بحفل زفاف نجله في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة وسط الأصدقاء وأسرة العروسين. 

حفل زفاف نجل بيومي فؤاد 

وحرص عدد من الفنانين على حضور حفل زفاف نجل بيومي فؤاد ومنهم محمد جمعة وسيد رجب وفتحي عبد الوهاب وغيرهم. 

وفي شهر يوليو عام 2024، احتفل الفنان بيومي فؤاد، مساء اليوم الخميس، بخطوبة نجله محمد، وسط العائلة والأصدقاء المقربين في حفل عائلي بسيط.

وحرص عدد كبير من الفنانين على تهنئة بيومي فؤاد بخطوبة نجله محمد بعد انتشار الصور على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفنان بيومي فؤاد بيومي فؤاد حفل زفاف نجل بيومي فؤاد

الأكثر قراءة

"حفاظًا على سمعتي وسمعة أسرتي"، استقالة مفاجئة لنائب رئيس جامعة الأزهر لشئون البنات

بتنشر الفسق والفجور، بلاغ للنائب العام ضد الراقصة دينا بعد افتتاح أكاديمية "الرقص الشرقي"

وفاة لاعب أرسنال السابق عن عمر 21 عاما

أشرف زكي يعلن ترك منصبه في نقابة المهن التمثيلية

إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق بعد إتمام التصالح مع أسرة صديقه المصاب

الشباب الأربعة على الأسفلت، الإفراج عن المتهمين في قضية مطاردة فتيات طريق الواحات

محاولات صلح بين الفنان أحمد رزق وأسرة صديق نجله في أكتوبر

زغلول صيام يكتب: عفوا كابتن شوبير.. تكريم أساطير حراس المرمى له أصول!!

خدمات

المزيد

الخدمات المستثناة من المواعيد الشتوية لغلق المحلات

ارتفاع سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم

أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

سعر جرام الفضة في السوق المحلية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

رئيس الأهلي VS الإعلامي.. محمود الخطيب في مرمى هجوم مدحت شلبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 26 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم الوضوء في المنام وعلاقته بقضاء الدين وتفريج الكروب

بالدليل من السنة النبوية، حث الإسلام على العمل والتحذير من سؤال الناس

المزيد
الجريدة الرسمية
ads