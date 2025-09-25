بيومي فؤاد يحتفل بحفل زفاف نجله (فيديو)

احتفل الفنان بيومي فؤاد بحفل زفاف نجله في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة وسط الأصدقاء وأسرة العروسين.

حفل زفاف نجل بيومي فؤاد

وحرص عدد من الفنانين على حضور حفل زفاف نجل بيومي فؤاد ومنهم محمد جمعة وسيد رجب وفتحي عبد الوهاب وغيرهم.

وفي شهر يوليو عام 2024، احتفل الفنان بيومي فؤاد، مساء اليوم الخميس، بخطوبة نجله محمد، وسط العائلة والأصدقاء المقربين في حفل عائلي بسيط.

وحرص عدد كبير من الفنانين على تهنئة بيومي فؤاد بخطوبة نجله محمد بعد انتشار الصور على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا.

