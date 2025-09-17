الأربعاء 17 سبتمبر 2025
نائب رئيس الوزراء الروسي: معظم العاملين في محطة الضبعة النووية مصريون

محطة الضبعة النووية
محطة الضبعة النووية

أكد نائب رئيس الوزراء الروسي، أليكسي أوفرشوك، اليوم الأربعاء، أن محطة الضبعة النووية مشروع بارز، ومعظم العاملين فيه من المصريين، حيث يجري توطين الصناعة في مصر.

وأضاف أوفرشوك للصحفيين بحسب وكالة سبوتنيك للأنباء: "محطة الطاقة النووية في الضبعة مشروع بارز للغاية.. يعمل في الموقع 27 ألف شخص يوميا، معظمهم من المواطنين المصريين".

وأشار إلى أن روسيا "تسهل توطين الإنتاج في مصر، وفي الوقت نفسه، يتم تدريب الطلاب المصريين في المجالات المتعلقة بتشغيل محطة الطاقة النووية".

وشدد على أهمية مشروعي الضبعة والمنطقة الصناعية الروسية في مصر، قائلا: "لقد جئنا إلى هنا وننشئ بالفعل صناعة جديدة كليا في البلاد، كما نفعل دائمًا عند بناء محطات الطاقة النووية".

وكان وفد روسي برئاسة أوفرشوك قد وصل إلى القاهرة، يوم الأحد، لإجراء محادثات مع الحكومة المصرية.

وتعد محطة الضبعة أول محطة للطاقة النووية في مصر، وتقع في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح على ساحل البحر الأبيض المتوسط، على بعد نحو 300 كيلومتر شمال غرب القاهرة.

ووقّعت روسيا ومصر في نوفمبر 2015 اتفاقية التعاون لإنشاء المحطة، ودخلت عقود المحطة حيز التنفيذ في ديسمبر 2017 خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للقاهرة.

