جهاز مدينة الشيخ زايد يبيع وحدات إدارية ومخازن بقيمة تتجاوز 19 مليون جنيه

عقد جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد جلسة المزايدة العلنية بمقر الجهاز، برئاسة المهندسة مروة حسين أمين، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، وبحضور ممثلي مجلس الدولة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة المالية، وأعضاء لجنة المزاد، وذلك في إطار جهود تعزيز الشفافية وتوسيع قاعدة الاستثمار الإداري والخدمي بالمدينة.

شهدت الجلسة طرح عدد (8) وحدات إدارية بمساحات تتراوح بين 60م² و90م²، وكذلك عدد (13) مخزن بمساحات تتراوح بين 9م² و20م²، وذلك بالحي الثالث عشر.

وقد أسفرت جلسة المزاد عن بيع جميع الوحدات الإدارية بأنشطة مختلفة ( عيادات - مكتب هندسي - مكتب محاماة - مكتب محاسبة ) والمخازن المطروحة، بقيمة بيعية إجمالية بلغت نحو 19 مليون جنيه مصري، بما يعكس الإقبال الكبير من السادة السكان والثقة المتنامية في مستقبل الاستثمار بمدينة الشيخ زايد.

وأكدت المهندسة مروة حسين أمين أن نتائج المزاد تأتي ضمن خطة الجهاز المستمرة لتوفير أنشطة متنوعة تدعم الخدمات الأساسية، وتلبي احتياجات السكان، وتفتح المجال أمام مشاركة القطاع الخاص في التنمية العمرانية المتكاملة.

وأشارت رئيس الجهاز إلى أن هذه المزادات تمثل ترجمة عملية لتوجهات الدولة في تعزيز بيئة استثمارية جاذبة، وتوسيع قاعدة الخدمات بالمدن الجديدة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

مشروعات التطوير بمارينا

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع الدكتور ماهر استينو، الاستشاري الهندسي لمتابعة عددٍ من ملفات العمل بمناطق مارينا وأسوان الجديدة، وحديقة الأزبكية، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وناقش وزير الإسكان، مشروعات التطوير بمارينا، والتي تشمل أعمال الطرق بمارينا 5، ومسارات المشاة، وأعمال تنسيق الموقع، مشددًا على أهمية ربط مسارات المشاة مع الحدائق والمسطحات الخضراء والحفاظ على الصورة البصرية والمظهر الجمالي.

كما تابع وزير الإسكان، مقترحات أعمال التطوير بالمنطقة المحيطة بحديقة الأزبكية لتشمل منطقة المسارح، والتي يتم تطويرها ضمن مشروعات القاهرة الخديوية، بهدف مراعاة الصورة البصرية، بجانب مناقشة الاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية بحديقة الأزبكية.

وتناول الاجتماع، موقف عددٍ من المشروعات بمنطقة الشريط النهري بمدينة أسوان الجديدة، والذي يضم منطقة فيلات وممشى سياحي، وبازارات سياحية ومراسي سياحية ومناطق ترفيهية، ويعد متنفسًا ومتنزهًا للسائحين وسكان المدينة ومحافظة أسوان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.