بوتين يتوقع نفاد اليورانيوم بحلول عام 2090

 توقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس، أن يتم استنفاد موارد اليورانيوم بحلول عام 2090، لافتا إلى أن هذا قد يحدث في وقت أبكر، أي في ستينيات القرن الحالي.

بوتين: من المرجح أن تنفد موارد اليورانيوم بحلول عام 2090 أو قبل ذلك
  

وقال بوتين خلال المنتدى الدولي "أسبوع الذرة": "وفقا لتقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، سيتم استنفاد جميع موارد اليورانيوم بالكامل بحلول عام 2090 في السيناريو المتفائل، أي حوالي 8 ملايين طن، وفي الواقع قد يحدث هذا بالفعل في ستينيات القرن الحالي، أي أن كل هذا سيحدث بسرعة كبيرة، وقد يحدث كل هذا أمام أعيننا".

كما صرح الرئيس الروسي بأن روسيا وحدها تمتلك خبرة واسعة في سلسلة تطوير محطات الطاقة النووية.

وقال: "روسيا وحدها اليوم تمتلك خبرة واسعة في في جميع مراحل بناء محطات الطاقة النووية".

يُعقد المنتدى الدولي "أسبوع الذرة" في موسكو من 25 إلى 28 سبتمبر، وهو مخصص لقطاع الطاقة الذرية والقطاعات المرتبطة بها، بمناسبة الذكرى الثمانين للصناعة النووية الروسية.

