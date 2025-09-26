الجمعة 26 سبتمبر 2025
اقتصاد

أسعار المانجو اليوم الجمعة، الزبدية بـ 45 جنيها والفص تستقر على 80

أسعار المانجو اليوم، سجلت أسعار المانجو اليوم الجمعة الموافق 26 سبتمبر 2025، استقرارًا ملحوظًا في سوق العبور لجملة الفاكهة والخضراوات.

يشار إلى أن عدد أصناف المانجو المطروحة في سوق الجملة يصل إلى 17 صنفًا.

أسعار المانجو في سوق العبور اليوم

وتستعرض «فيتو» أسعار المانجو في سوق العبور، اليوم الجمعة 26 سبتمبر 2025، وتشمل عدة أنواع هي العويس، الهندي، التيمور، الزبدية، البلدي، ألفونس، الفص، الصديقة، الجولك، السكري، التومي، فجر كلان، النعومي، سنارة، بيض العجل، دبشة، كيت، كنت؛ في السطور الآتية:

أسعار المانجو في سوق العبور للجملة

  1. تراوحت أسعار المانجو عويس بين 55 إلى 75 جنيهًا للكيلو.
  2. تراوحت أسعار المانجو هندي من 40 إلى 50 جنيهًا للكيلو.
  3. تراوح سعر كيلو مانجو تيمور من 40 إلى 50 جنيهًا.
  4. تراوح سعر المانجو زبدية بين 39 و45 جنيهًا للكيلو.
سعر المانجو في سوق العبور للجملة

  1. تراوح سعر كيلو مانجو بلدي بين 22 و32 جنيهًا.
  2. تراوحت أسعار كيلو المانجو الفونس بين 40 و50 جنيهًا.
  3. تراوحت أسعار كيلو المانجو الفص بين 40 و80 جنيهًا.
  4. تراوح سعر مانجو دبشة بين 22 و32 جنيهًا.
  5. تراوحت أسعار المانجو صديقة بين 45 و55 جنيهًا للكيلو.
أسعار المانجو في سوق العبور للجملة

وعن أسعار المانجو من الأصناف الأخرى في سوق العبور للجملة اليوم، فجاءت كالآتي: 

  1. تراوح سعر المانجو جولك بين 35 و50 جنيهًا للكيلو.
  2. تراوح سعر مانجو بيض العجل بين 22 و32 جنيهًا.
  3. تراوح سعر المانجو سنارة بين 22 و32 جنيهًا.
  4. تراوحت أسعار كيلو المانجو فجر كلان بين 37 و43 جنيهًا.
سعر كيلو المانجو اليوم في سوق العبور للجملة

  1. تراوح سعر مانجو تومي بين 37 و43 جنيهًا للكيلو.
  2. تراوح سعر مانجو كنت بين 32 و38 جنيهًا للكيلو.
  3. تراوح سعر مانجو كيت بين 32 و38 جنيهًا للكيلو.
  4. تراوحت أسعار كيلو المانجو النعومي بين 43 و47 جنيهًا.

