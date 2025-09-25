تحولات في أنماط الطلب، رؤية من داخل السوق العقارية يكشف عنها المهندس عمرو سليمان

كشف المهندس عمرو سليمان، مؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة ماونتن ڤيو، عن تحوّل هيكلي في أنماط الطلب داخل السوق المصرية، موضحًا أن نسبة المشترين بغرض السكن انخفضت من 100% إلى نحو 30% فقط، بينما برزت ثلاث شرائح رئيسية جديدة.

وأوضح أن الشريحة الأولى تتمثل في المستثمرين الباحثين عن بناء الثروة وتنمية المدخرات، بينما تمثل الشريحة الثانية المصريين العاملين بالخارج، الذين يضخون تحويلات سنوية تصل إلى 40 مليار دولار، ما يشكل دعمًا مباشرًا للسوق العقارية. أما الشريحة الثالثة فهي الطلب المتنامي من مواطني الخليج الباحثين عن فرص استثمار آمنة ومستقرة في مصر.

وبيّن سليمان أن هذه التحولات تعكس تطور السوق المصرية وانتقاله من مجرد سوق إسكان تقليدي إلى سوق استثماري متكامل يلبّي احتياجات متعددة. وأكد أن الشركات العقارية الكبرى مطالبة بفهم هذه الديناميكيات الجديدة وتقديم منتجات تتماشى مع تطلعات هذه الشرائح.

واختتم سليمان برؤية واضحة: “العقار أصل نادر، يحتفظ بقيمته ويعاود الارتفاع دومًا، ومن يفهم ديناميكيات السوق المصرية يدرك أنه أمام فرصة استثمارية واعدة".

