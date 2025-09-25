عبد الحليم علام يصدر قرارات بشأن الخلاف بين نقيب محامين المنيا وعضو النقابة الفرعية

أصدر عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا رسميًا بشأن ما تم تداوله مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أحداث مثارة بين نقيب محامي المنيا وأحد أعضاء النقابة الفرعية.

وجاءت قرارات نقيب المحامين بشأن الخلاف بنقابة المنيا كالتالي:

أولًا: تشكيل لجنة ثلاثية تضم محمود الداخلي وناصر العمري ومحسن لطفي، وتكليفها باستدعاء كل من علاء حسن، نقيب محامي المنيا، وعبدالله عيد، عضو النقابة الفرعية، لسماع أقوالهما وتقديم ما لديهما من مستندات تتعلق بالواقعة.

ثانيًا: تكليف الجهاز المركزي للمحاسبات بمراجعة جميع الأوراق والمستندات والميزانيات وحركة الصرف والإيرادات الخاصة بنقابة محامي المنيا.

ثالثًا: إحالة الواقعة إلى النيابة العامة حال اقتضت نتائج التحقيقات ذلك.

وأكد «علام» أن نقابة المحامين حريصة على الشفافية والمساءلة، وعلى صون صورة النقابة أمام الرأي العام، مشددًا على أن أي مخالفات أو تجاوزات سيتم التعامل معها وفق القانون واللوائح المنظمة.

