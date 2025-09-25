الخميس 25 سبتمبر 2025
سياسة

نقيب المحامين يكشف موعد تجديد الكارنيهات والبطاقات العلاجية لعام 2026

لقاء نقيب المحامين
لقاء نقيب المحامين مع مديري النقابات الفرعية، فيتو

عقد عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الخميس، اجتماعًا مع مديري النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، وذلك بمقر النادي النهري بالمعادي، في إطار خطته لتطوير العمل النقابي والخدمات المقدمة للأعضاء.

تجديد كارنيهات المحامين  

وأعلن النقيب العام، في مستهل الاجتماع، انطلاق عمليات تجديد الكارنيهات والبطاقات العلاجية لعام 2026 اعتبارًا من شهر نوفمبر المقبل، بالنقابة العامة وجميع النقابات الفرعية.

وأكد عبدالحليم علام، أن منظومة العمل داخل النقابة تقوم على التعاون والتكامل بين المحامي والموظف، مشددًا على ضرورة عودة النقابة لسابق عهدها في إطار من الاحترام المتبادل.

وأوضح أن النقابة تواجه العديد من التحديات التي تستوجب تضافر الجهود والعمل المؤسسي لتحقيق المصلحة العامة، مشيرًا إلى أنه يعي جيدًا متطلبات المرحلة المقبلة ولديه خطة متكاملة لتدبير الموارد وتطوير الخدمات المقدمة للأعضاء.

وشدد نقيب المحامين على أهمية تغليب المصلحة العامة على أي اعتبارات شخصية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي يشهدها العالم أجمع، مؤكدًا أن الهدف هو الارتقاء بمنظومة النقابة بما يعود بالنفع على جميع أعضائها وموظفيها.

الجريدة الرسمية
