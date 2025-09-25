الخميس 25 سبتمبر 2025
مفاجأة ياسين منصور في انتخابات الأهلي

ياسين منصور
ياسين منصور

قالت مصادر مطلعة: إن ياسين منصور رئيس شركة الكرة السابق بالأهلي يستعد لتجهيز قائمة قوية لخوض انتخابات النادي الأهلي المقبلة على مقعد الرئيس حال عدم ترشحه على منصب النائب أمام محمود الخطيب. 

أضافت المصادر أن ياسين منصور لم يحسم موقفه بشأن التواجد من عدمه في جبهة الخطيب ولكن حال عدم الترشح ضمن جبهة الخطيب سيخوض المعركة الانتخابية على مقعد الرئيس وبالفعل يجهز قائمة قوية لخوض الانتخابات ضد الخطيب. 

يذكر أن الأهلي أعلن فتح باب الترشح لانتخاباته بعد غد السبت ولمدة أسبوع وتقام الانتخابات القادمة يومي ٣٠-٣١ أكتوبر المقبلين. 

