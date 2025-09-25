مفاجأة ياسين منصور في انتخابات الأهلي

قالت مصادر مطلعة: إن ياسين منصور رئيس شركة الكرة السابق بالأهلي يستعد لتجهيز قائمة قوية لخوض انتخابات النادي الأهلي المقبلة على مقعد الرئيس حال عدم ترشحه على منصب النائب أمام محمود الخطيب.

أضافت المصادر أن ياسين منصور لم يحسم موقفه بشأن التواجد من عدمه في جبهة الخطيب ولكن حال عدم الترشح ضمن جبهة الخطيب سيخوض المعركة الانتخابية على مقعد الرئيس وبالفعل يجهز قائمة قوية لخوض الانتخابات ضد الخطيب.

يذكر أن الأهلي أعلن فتح باب الترشح لانتخاباته بعد غد السبت ولمدة أسبوع وتقام الانتخابات القادمة يومي ٣٠-٣١ أكتوبر المقبلين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.