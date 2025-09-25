ترامب نيويورك وترامب واشنطن.. نصدق من؟

هل نصدق ترامب هذه المرة في لقائه بالقادة العرب والمسلمين في نيويورك، على هامش اجتماعات الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة؟ قال ترامب: لا بد من إنهاء حرب غزة وربما الليلة! كم مرة قال ترامب إن اتفاقا وشيكا سيقع لإطلاق رهائن إسرائيل لدى حماس ووقف إطلاق النار تمهيدا لإنهاء الحرب؟! عشرات المرات.

ألم يعرض على حماس خطة لصفقة، راحت حماس تناقشها فوافق على ضرب فريق التفاوض في العاصمة القطرية متواطئا مع نتنياهو، في إهانة سيادة دولة حليفة بقوة من خارج الناتو؟

كثرة الوعود، يعقبها عدم التنفيذ تلحق بالشخص صفة الفم الكبير، بالعامية البق، بلغة الشارع رجل هجاص.. غير قابل للتصديق..

رغم أنه كذلك فقد لبى زعماء وقادة وممثلو مصر والسعودية والأردن وقطر وتركيا وأندونيسيا وباكستان دعوة دونالد ترامب، وقال لهم إن لديه خطة سلام شاملة.. جلسوا إليه وجلس إليهم، وعرضوا أبعاد الكارثة في غزة وعواقب الجنون الإسرائيلي على الأمن الإقليمي في المنطقة برمتها..

وضغط القادة على عرق النرجسية في الذئب النحاسي وقالوا له إنه هو الأوحد القادر وإنهم يعولون عليه وإنه البابا والماما. وأنور وجدي ورشدي أباظة وروبرت دي نيرو وكينج كونج العالم!

هو كان بالفعل جاهزا بخطة كاملة تتألف من إحدى وعشرين نقطة، إيجابية في معظمها، للحقيقة، استهلّ كلامه باعتراف خطير يفسر لماذا يطرح خطته التى عكف عليها زوج ابنته جاريد كوشنر اليهودي، وتوني بلير رئيس وزراء بريطانيا الأسبق، من حزب العمال، ثم تنويعات مما قدمه مبعوثه ستيف ويتكوف.

قال إنه يطرح الخطة لأن كل يوم يمر في حرب تزداد عزلة إسرائيل دوليا، أي أنه أعد الخطة لإنقاذ إسرائيل من الاستهجان الدولي ومن استبعادها عالميا، ومن حالة السخط المتفشية في العالم ضدها..

قبل اطلاع القادة الحاضرين في اللقاء على البنود الـ21، كان ويتكوف أرسل أجزاء من الخطة إلى بنيامين نتنياهو، وتردد أنها تطالب إسرائيل بتنازلات قد تضطر لقبولها..

تسربت بنود مهمة من الخطة أبرزها الانسحاب التدريجي لإسرائيل من كامل غزة، وإدارة مدنية للقطاع وخطة إعمار وتمويل عربي إسلامي، ودور للسلطة الفلسطينية، وقوات عربية ودولية ولا ضم للضفة الغربية! ووفقا لمصدرين باللقاء فإنه أكد للقادة أنه لن يسمح لإسرائيل بضم أجزاء من الضفة.. ما كان من الأول!

القادة بالفعل اتخذوا موقفا قويا إذ أكدوا لترامب حين طلب دعم العرب والمسلمين لخطته، أن يتعهد بإلزام إسرائيل بعدم ضم الضفة الغربية أو أي مستوطنات في غزة، والبدء في الإعمار، ولا تهجير للفلسطينيين.

الانطباع السائد كان التفاؤل والاستحسان، ولم تخرج عن القادة أي معلومات إلا أمس، واكتفوا بكلمات أن الاجتماع كان جيدا للغاية وإيجابيا.

ثم أصدروا بيانا جاء فيه أن القادة "جددوا التزامهم بالتعاون مع الرئيس ترامب، وأكدوا أهمية قيادته من أجل إنهاء الحرب"، وشددوا على أهمية وضع تفاصيل خطة لتحقيق الاستقرار، مع ضمان استقرار الضفة الغربية والمقدسات في القدس. وأعربوا عن دعمهم لجهود الإصلاح للسلطة الفلسطينية.

أهم وأخطر وأوضح نقطة في خطة ترامب لإنهاء الحرب أنها خلت تماما من فكرة التهجير، وأنها بالمخالفة باتت تعكس تفكير ترامب بأن الفلسطينيين سيبقون في أرضهم، وهو موقف له جانب إيجابي للغاية فيما يتعلق بالتوتر المصري الاسرائيلي، لأن ترامب حين أحرق ورقة التهجير إلي مصر أو عبر مصر نزع فتيل أزمة إقليمية عاتية، إذ اضطرت مصر لعمل عسكري يحفظ حدودها وسيادتها علي كامل التراب الوطني..

يريد ترامب أن ينال جائزة نوبل للسلام.. وفي عنقه دماء 66 ألف شهيد معظمهم نساء وأطفال! هل ترامب نيويورك ليس ترامب واشنطن؟ هل به إنفصام أم هو حقيقي استرد ضميره الإنساني من قبضة نتنياهو؟

نتابع ونرى..

