مفاجأة في تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي

أفاد مصدر داخل الزمالك، أن محمود بنتايك سيقود الجبهة اليسرى في التشكيل الأساسي أمام الأهلي خلال لقاء القمة.

ووفقًا للمصدر، سيعود أحمد فتوح إلى مقاعد البدلاء بقرار فني، حيث فضّل الجهاز الفني الاعتماد على بنتايك منذ البداية، في خطوة تهدف لزيادة الفاعلية الدفاعية والهجومية في هذا المركز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة الزمالك المرتقبة في قمة الكرة المصرية.

موعد مباراة الأهلي والزمالك بالدوري

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلى والزمالك فى الثامنة مساء الإثنين المقبل، باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

القنوات الناقلة لمباراة القمة بين الأهلي ضد الزمالك

تنقل قنوات أون سبورت حصريا مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الدوري المصري 2025.

