رئيس العربية للتصنيع يشهد تكريم المتفوقين بالثانوية العامة لعام 2025

شهد اللواء مهندس"مختار عبد اللطيف " رئيس الهيئة العربية للتصنيع , حفل تكريم أبناء العاملين والعاملات بالهيئة من المتفوقين بشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي (2024-2025) , وذلك بمقر رئاسة الهيئة.

وفي إطار فعاليات الإحتفال , أعرب رئيس الهيئة العربية للتصنيع عن سعادته بتكريم المتفوقين بشهادة الثانوية العامة من أبناء العاملين والعاملات بالهيئة , مؤكدا أن الهيئة العربية للتصنيع ترعى المبدعين والمبتكرين، لافتا أن تقدم بلدنا الحبيبة مصر لن يكون إلا بالجد والاجتهاد بكل قوة وصلابة وبعقول وطنية متفوقة، ذات رؤية مستنيرة ومخلصة في كافة مجالات العلوم والفنون والآداب.

وأكد أهمية اكتشاف الموهوبين والمتفوقين ورعايتهم تعليميًا، وبدنيًا، وثقافيًا، واجتماعيًا، حتى يتمكنوا من تطوير وتنمية مواهبهم، والوصول إلى أعلى مراتب التفوق والإبداع.

وقال اللواء مهندس "مختار عبد اللطيف" أننا نتطلع أن يخرج من بينكم العلماء، والمفكرون، والأدباء الذين يؤدون خدماتٍ جليلة حقيقية لمجتمعاتهم، لافتا أن الشباب أصبح الآن يتولى مناصب قيادية وتنفيذية, فى خطوة تؤكد اهتمام الدولة بالشباب المصري الواعد، وإعدادهم لتولي المسئولية فى المرحلة المقبلة.

وحرص رئيس الهيئة العربية للتصنيع علي توجيه النصيحة للطلبة المتفوقين وهم علي أعتاب دراستهم الجامعية بضرورة صقل خبراتهم ومعارفهم بالخبرات التكنولوجية الحديثة وعلوم المستقبل , والتي تتوافق مع متطلبات أسواق العمل بالهيئة ومحليا وإقليميا ودوليا، لافتا إلي اهتمام الهيئة بتطوير وتحديث وصقل مهارات القدرات البشرية بها ,بما يتوافق مع معايير الثورة الصناعية الرابعة، قائلا لهم "أنتم أمل مصر والمستقبل... استمروا في تفوقكم ".

وأشار الى أن مصر مليئة بالنماذج الإيجابية والنقاط المضيئة والجهود المخلصة ومشروعات التنمية الشاملة، محذرا من محاولات إفساد الشباب وحرب الشائعات والتشكيك في مجهودات الدولة المختلفة للإصلاح في كافة المجالات، مضيفا أن مراحل بناء الدول دائمًا تقتضي تضحيات لتحقيق ما نصبو إليه من آمال وتطلعات، وأن المستقبل مضئ بفضل الله تعالى.

وفي إطار أجواء احتفالية امتزجت فيها مشاعر الفرحة والتقدير والفخر بالمتفوقين من أبناء العاملين بالهيئة، قام اللواء مهندس"مختار عبد اللطيف "رئيس الهيئة العربية للتصنيع بتكريم الطالب محمد أشرف شحاته شوربجي الأول على مستوى الهيئة من ابناء العاملين والحاصل علي الترتيب الرابع علي مستوى الجمهورية الشعبة الأدبية وتكريم 32 طالب وطالبة من أبناء العاملين ومنحهم شهادات التقدير ومكافآت.

وبعد انتهاء حفل التكريم، حرص رئيس الهيئة العربية للتصنيع على التقاط الصور التذكارية مع الطلبة.

من جانبهم، أعرب أولياء أمور الطلبة من العاملين بالهيئة عن سعادتهم بهذه الحفاوة الراقية والمشاعر الصادقة من رئاسة الهيئة العربية للتصنيع، تقديرا بدورهم في رحلة الحياة، متمنين دوام التوفيق والنجاح والسداد للهيئة قيادة وعاملين.

