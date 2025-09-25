الخميس 25 سبتمبر 2025
4.8 ملايين يورو على الطاولة، الأهلي يقترب من التعاقد مع مدرب عالمي

برونو لاج
برونو لاج

كشفت صحيفة  O JOGo البرتغالية تفاصيل جديدة في مفاوضات النادي الأهلي مع البرتغالي برونو لاج

وقالت: “عرض العملاق الأفريقي 4.8 مليون يورو سنويا. يريد مدرب بنفيكا السابق 5 ملايين. يعتزم برونو لاج مواصلة العمل في أوروبا، بعد أن رفض عروضًا من منطقة الخليج والبرازيل، ومع ذلك، فإن إصرار العملاق المصري كان له تأثير”.

أضافت الصحيفة البرتغالية: قد يكون الاتفاق بين برونو لاجي والأهلي خلال ساعات. 

وفقا ل O JOGO، تلقى مدرب بنفيكا السابق عرضا بقيمة 4.8 مليون يورو سنويا من العملاق المصري، بعد أن طلب عقدًا بقيمة خمسة ملايين يورو في الموسم، والذي سوف يقبله النادي الأفريقي (الثري) قريبا جدا.

وتابعت: في هذه المرحلة، فقط هذه الـ 200 ألف يورو تفصل المدرب البرتغالي البالغ من العمر 49 عاما عن العمل لأول مرة في حياته المهنية في القارة الأفريقية. بمجرد أن تلقى الاتصالات الأولى من الأهلي، رفض برونو لاج التفاوض، بهدف مواصلة التدريب في أوروبا - ولهذا السبب، علاوة على ذلك، تجاهل أيضا عروضًا من منطقة الخليج والبرازيل.

وقالت: انتهى الأمر بإصرار النادي المصري - وكذلك، من الواضح، التحسن في الراتب والشروط التعاقدية المقدمة -  ما جعل المدرب البرتغالي يغير رأيه، وكذلك موقف الأسرة، الذي كان إيجابيا. علاوة على ذلك، أرسل الأهلي وفدا إلى البرتغال للقاء برونو لاج شخصيا.

