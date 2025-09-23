الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تجديد حبس 6 سيدات متهمات بممارسة الأعمال المنافية للآداب في النزهة

تجديد حبس، فيتو
تجديد حبس، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة تجديد حبس 6 سيدات متهمات بممارسة الأعمال المنافية للآداب داخل نادٍ صحي "غير مرخص" في دائرة قسم شرطة النزهة بمحافظة القاهرة، مقابل مبالغ مالية 15 يوما علي ذمة التحقيق

وقالت المتهمات: إنهن اعتدن ممارسة الأعمال المنافية للآداب واستقطاب زبائنهن من الرجال راغبي المتعة الحرام عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقابل 2000 جنيه لليلة الواحدة.

وأشارت المتهمات إلى أن 4 منهن كن في السجن منذ فترة في قضية آداب، ثم خرجن وعدن لمزاولة نشاطهن مرة أخرى.

تفاصيل الضبط

أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام إحدى السيدات بإدارة نادٍ صحي بدون ترخيص بغرض استقطاب راغبي المتعة الحرام، وتقديم خدمات مشبوهة مقابل مبالغ مالية.
وبعد تقنين الإجراءات، استهدفت قوات الأمن المكان، وتمكنت من ضبط السيدة المسئولة عن الإدارة، وبصحبتها: شاب، و5 سيدات أخريات، بينهن 4 لهن معلومات جنائية سابقة.

اعترافات المتهمين

بمواجهتهم، أقروا بممارسة النشاط غير المشروع على النحو الذي ورد في التحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنح النزهة الاعمال المنافية للاداب قسم شرطة النزهة محافظة القاهرة الإدارة العامة لحماية الآداب قطاع الشرطة المتخصصة

مواد متعلقة

سقوط أخطر شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب والفجور بالإسكندرية

حبس شخصين و3 سيدات بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر تطبيق هاتفي

الأكثر قراءة

اتمشى لوحده في شوارع بولاق والدقي، محافظ الجيزة يفاجئ مسئولي الأحياء بجولة تفقدية (صور)

شمل البيضاء والبلدي، انخفاض سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025

7 % زيادة، 335 جنيهًا مكاسب الذهب في مصر خلال سبتمبر 2025

تفسير حلم الغطس في المنام وعلاقته بالتخلص من المشاكل

لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية، آخر فرصة للتقديم الإلكتروني المباشر للالتحاق بالجامعات

أخبار مصر: الاتحاد الأوروبي يفشل خطط ترامب بغزة، سقوط "مستريح السيارات"، قفزة جديدة في الذهب، قصة امرأة أبكت عثمان ديمبيلي

موعد مباراة بيراميدز والأهلي السعودي في كأس الإنتركونتيننتال

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 7 أصناف منها قفزة في البامية وجنون جديد للطماطم

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز بالأسواق اليوم، وطن رفيع الحبة يسجل 20,300 جنيه

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 22-9-2025

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

بعد الارتفاعات الجنونية، آخر تطورات أسعار الذهب بالصاغة اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

بعد اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. رسائل مجلس النواب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الغطس في المنام وعلاقته بالتخلص من المشاكل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 23 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 23 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads