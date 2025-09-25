الخميس 25 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

بدءًا من 15 نوفمبر، فئة جديدة من الممولين تطبق عليهم منظومة الإيصال الإلكتروني

مصلحة الضرائب
مصلحة الضرائب

أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن صدور قرار رقم (٣٦١) لسنة ٢٠٢٥ الخاص بالمرحلة الفرعية الأولى من المرحلة الرئيسية التاسعة لمنظومة الإيصال الإلكتروني، والذي يُلزم الممولين والمكلفين الوارد أسماؤهم بالقائمة المرفقة به، والمعلنة على الصفحة الرسمية لمصلحة الضرائب المصرية، بإصدار إيصالات ضريبية إلكترونية على بيئة التشغيل الفعلي عن الخدمات المؤداة أو السلع المباعة للمستهلك النهائي، وذلك اعتبارًا من ١٥ نوفمبر ٢٠٢٥.

علمًا بأنه يمكن الاطلاع على قرار (المرحلة الفرعية الأولى من المرحلة الرئيسية التاسعة) لمنظومة الإيصال الإلكتروني، والقائمة المرفقة به من خلال الرابط التالي الخاص بدليلك للتعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني.

ويمكن الاستعلام عن الممولين بقرارات الإلزام بالإيصال الإلكتروني من خلال هذا الرابط

وأكدت رشا عبد العال، أن الممولين / المكلفين الملزمين بالقرار رقم (٣٦١) لسنة ٢٠٢٥ عليهم الالتزام بشروط التشغيل التكنولوجي المحددة من جانب مصلحة الضرائب المصرية، واللازمة لإصدار الإيصالات الضريبية الإلكترونية، وكذلك عليهم الالتزام بالتسجيل على البوابة الإلكترونية الخاصة ببرنامج التحفيز (فاتورتك – حمايتك وجايزتك)، وذلك اعتبارًا من ١٥ نوفمبر ٢٠٢٥.

أوضحت أن المصلحة قامت بتوفير كافة المعلومات حول منظومة الإيصال الإلكتروني من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك وقناة اليوتيوب، وأيضًا من خلال الموقع الإلكتروني لها، كما وفرت المصلحة رابطًا على موقعها الإلكتروني يمكن من خلاله اطلاع المجتمع الضريبي على كافة المعلومات الخاصة بمنظومة الإيصال الإلكتروني من خلال (دليلك للتعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني) على هذا الرابط.
 

وطالبت الممولين الملزمين بمنظومة الإيصال الإلكتروني بالدخول على بوابة مصلحة الضرائب المصرية، ثم "دليلك للتعامل مع الإيصال الإلكتروني"، لمتابعة كافة الفيديوهات التي تشرح كيفية التكامل مع المنظومة والتعامل معها، وكذلك التحديثات الخاصة بكافة المعلومات التي تدعم الممولين.

خبير اقتصادي يكشف مفاجأة بشأن معدلات الضرائب بمصر مقارنة بأمريكا وأوروبا

مصلحة الضرائب توضح حالات رد الضريبة على القيمة المضافة

جدير بالذكر أن مركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب المصرية يقوم بالرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات على الخط الساخن 16395، وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يتم الاتصال على الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الرابعة عصرًا عدا يومي الجمعة والسبت.

الضرائب مصلحة الضرائب المصرية منظومة الإيصال الإلكترونى السلع المباعة للمستهلك النهائي الإيصالات الضريبية الإلكترونية

