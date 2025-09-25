وزير الخارجية السعودي: التهجير القسري للفلسطينيين مرفوض دوليا وأخلاقيا

ترأس الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومملكة النرويج، الاجتماع الوزاري رفيع المستوى للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين.

تحويل التوافق إلى التزامات زمنية وآليات متابعة

وأكد بن فرحان، خلال الاجتماع، أن إعلان نيويورك تكليف واضح للجميع لتحويل التوافق إلى التزامات زمنية وآليات متابعة، مبينا أنه لا يكفي إصدار البيانات ما لم تتحول إلى عمل حقيقي يغير واقع الاحتلال وعدوانه، مضيفا أن الاجتماع يأتي بعد قمة السلام التي ترأستها المملكة وفرنسا وأثمرت عن اعترافات واسعة بدولة فلسطين، مما يعزز الإرادة الدولية لترسيخ حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وشدد الوزير على أن واقع الاحتلال ما زال يتمادى في الإبادة والمجاعة والانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية، بل وصل إلى اعتداءات على سيادة دول عربية، كان آخرها استهداف دولة قطر، مبينا أن الهدف من الاجتماع هو تنسيق الجهود ووضع آليات تنفيذية ومؤشرات تقدم ومساءلة واضحة، مع مواصلة العمل المشترك في العواصم الإقليمية والدولية.

الرفض القاطع لأي محاولات ضم أو توسيع استيطان

وأوضح وزير خارجية المملكة، أن إعلان نيويورك يؤكد أن غزة والضفة بما فيها القدس الشريف أرض فلسطينية واحدة غير قابلة للتجزئة، مؤكدًا الرفض القاطع لأي محاولات ضم أو توسيع استيطان أو تهجير قسري، وضرورة تمكين السلطة الفلسطينية ودعم الخطة العربية الإسلامية للتعافي والإعمار، ووضع آلية دولية للمساءلة ضمن جداول زمنية واضحة.

تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة

وأكد وزير الخارجية السعودي، أن المملكة ستواصل قيادة جهودها الدبلوماسية والإنسانية بلا كلل لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وفتح الطريق أمام سلام عادل ودائم وأمن مشترك وازدهار لشعوب المنطقة كافة.

حضر الاجتماع، كل من: الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة، والمشرف العام على وكالة الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة الدكتور عبد الرحمن بن إبراهيم الرسي، ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير الدكتور عبد العزيز بن محمد الواصل، والوزير مفوض بوزارة الخارجية الدكتورة منال رضوان.

