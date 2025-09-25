تحرير 200 محضر والتحفظ على 3 آلاف عبوة معسل في حملات تموينية بالدقهلية (صور)

تواصل مديرية تموين الدقهلية حملاتها المفاجئة، واستهدفت المخابز والأسواق، تنفيذًا لتعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، في إطار الجهود الرقابية المستمرة واليومية على المخابز والأسواق، وحرصًا على إحكام الرقابة وضمان وصول السلع للمواطنين بجودة وأسعار مناسبة.

حملات تموينية مكثفة يقودها وكيل وزارة التموين في الدقهلية

قاد المحاسب علي حسن عبد الفتاح، وكيل وزارة التموين في الدقهلية، الحملات المفاجئة ضمن خطة يومية تستهدف حماية المواطنين وضبط المخابز والأسواق من أي محاولات غش أو تلاعب.

كانت معدة للبيع ضبط 3 آلاف عبوة معسل

وخلال الجولة، تم المرور على أحد مصانع إنتاج المعسل والدخان، حيث أسفرت الجهود عن ضبط 3 آلاف عبوة معسل كانت معدة للطرح بالأسواق، وتم سحب عينات منها وإرسالها إلى المعامل المختصة للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.

ضبط 47 مخالفة متنوعة في مجال الأسواق

ولم تقتصر الحملات على المصانع فحسب، بل امتدت إلى باقي الأسواق بمراكز المحافظة، وأسفرت عن ضبط 47 مخالفة متنوعة شملت البيع بأزيد من السعر الرسمي، وعدم الإعلان عن الأسعار، وحيازة سلع مجهولة المصدر، إلى جانب مخالفات الغش التجاري والذبح خارج السلخانة وتداول سلع بدون فواتير.

كما تمكنت الحملات من التحفظ على كميات كبيرة من السلع، أبرزها 22 شيكارة ملح زنة 25 كيلو جراما داخل مخبز بلدي مدعم، و190 كيلو لحوم بلدية مذبوحة خارج السلخانة وبدون أختام، بالإضافة إلى 350 كيلو جراما من الفراخ واللحوم المتنوعة، و20 كيلو جرام من الزبدة وذلك ضمن مخالفات الغش التجاري. بالاضافه الي 30 شيكارة علف زنة الشيكارة 20 كيلو، و2 طن من الملح لعدم وجود فواتير.

الهدف هو إحكام الرقابة على الأسواق

وأكد وكيل وزارة التموين بالدقهلية أن الحملات المفاجئة مستمرة بشكل يومي وذلك تحت إشراف الدكتورة شيماء الهندي، مدير عام التجارة الداخلية، مشددًا على أن الهدف هو إحكام الرقابة على الأسواق، حماية صحة المواطنين، وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

تحرير 143 مخالفة متنوعة في حملات المخابز

وفي السياق نفسه، ومع استمرار الحملات المكبرة على المخابز، حيث أسفرت الجهود عن تحرير 143 مخالفة متنوعة شملت إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم الالتزام بالمواصفات القياسية، وتدني مستوى النظافة، والتصرف في الدقيق المدعم، فضلًا عن توقف بعض المخابز عن الإنتاج دون إذن مسبق.

وقد شدد المحاسب علي حسن عبد الفتاح، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، على استمرار الحملات على المخابز والتصدي بكل حسم لأي محاولات غش أو تلاعب بالخبز المدعم، وذلك تحت إشراف الأستاذ ياسر السعودي، مدير إدارة الرقابة التموينية.

التصدي بحزم لكل من يحاول التلاعب بقوت المواطن

وأكدت مديرية التموين بالدقهلية أن حملاتها لن تتوقف، وستظل العين الساهرة على الأسواق والمخابز، لحماية المواطنين، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتصدي بحزم لكل من يحاول التلاعب بقوت المواطن.

