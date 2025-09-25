علي الزرقاني، أسطى تتلمذ على يديه عمالقة كتاب السيناريو ورفض مشاركة زوجته الفنانة في أعماله

علي الزرقاني، هو أحد نجوم كتابة السيناريو، ومن خلال مشواره السينمائي الطويل تمكن أن يؤرخ لفن السيناريو والسينارست المحترف، لمع اسمه أكثر من غيره في هذا المجال حتى تولى رئاسة قسم السيناريو بالمعهد العالي للسينما، ومن هنا فهو أستاذ له تلامذته، وأسطى له العديد من الصبيان الذين صهرتهم التجربة وتحولوا بعد ذلك إلى أسطوات كتابة السيناريو، رحل في مثل هذا اليوم 25 سبتمبر عام 1978.



ولد علي محمد عبد الغني الزرقاني الشهير بـ على الزرقانى عام 1918، هو الشقيق الأصغر للفنان عبد الرحيم الزرقانى، حصل على دبلوم معهد الفنون المسرحية وعمل في بداية حياته مترجمًا في الحكومة وفي وكالات الأنباء العربية.

الكتابة الإذاعية الحوارية

ساعد علي الزرقاني دراسته للمسرح وإتقانه اللغات الأجنبية على التعرف على خبايا الأدبيات السينمائية فمارس الكتابة الإذاعية الحوارية ذات البعد الواقعي، بدأ يكتب للإذاعة عام 1940 بكتابة القصة إلى جانب حبه التمثيل وعمله في الإخراج، وبذلك دخل السينما من باب الإذاعة.

المراهقات أشهر أفلام علي الزرقاني



تعرف السيناريست علي الزرقاني على السينما في البداية من خلال كتابته الحوار لفيلم “ليلة الدخلة “ الذي كتب له السيناريو وأخرجه مصطفى حسن عام 1950 وقام بالبطولة ماجدة وإسماعيل يس وحسن فايق، وسرعان ما توالت أعمال الزرقاني في كتابة القصة والسيناريو والحوار، ومع حلول عام 1948 قدم أولى إسهاماته في السينما قصة سيناريو وحوار من خلال فيلم ”المغامر”، كما كتب في نفس العام قصة فيلم “السعادة المحرمة”.

الشقيق الأكبر عبد الرحيم الزرقاني



من الأفلام التي كتب لها علي الزرقاني السيناريو والحوار وتزيد على 75 فيلمًا تنوعت بين الكوميديا والجادة والوطنية: الأستاذة فاطمة بطولة فاتن حمامة وكمال الشناوي وإخراج فطين عبد الوهاب، ابن الحارة في أول تعامل مع المخرج عز الدين ذو الفقار، اللص الظريف إخراج حمادة عبد الوهاب، ليالي الحب إخراج حلمي رفلة عام 1955، معجزة السماء عام 1956 مع محمد فوزي، إزاي أنساك عام 1956، تجار الموت 1957، صراع في النيل 1959 لعاطف سالم الذي احتل المركز 86 في قائمة أفضل مائة فيلم، القلب له أحكام، قصة ممنوعة، حبي الوحيد عام 1960، بطل للنهاية 1962،

رجل فقد عقله آخر أفلامه

من أنجح كتابات علي الزرقاني فيلم “القاهرة 30” مع المخرج صلاح أبو سيف عام 1966، الفيلم الذي حصل على المركزالـ 18 في قائمة أفضل مائة فيلم في السينما المصرية كما كتب أفلام: المنزل رقم 13، الرجل الذي فقد ظله، أضواء المدينة، شيء من الحب عام 1973، وداعًا للعذاب، رجل فقد عقله أخر أفلامه وعرض عام 1980، كما كتب للمخرج يوسف شاهين أولى تجاربه الإخراجية من خلال فيلم "بابا أمين".

عزيزة حلمي زوجة علي الزرقاني



تزوج السيناريست علي الزرقاني الفنانة عزيزة حلمي التي التقاها في معهد السينما وأنجب منها ابنًا واحدًا اختطفه الموت مبكرًا، وتعلق عزيزة على ذلك وتقول: تعرفت عليه في المعهد، ثم تزوجنا وكان لا يفضل أن تجمعني به أي أعمال، ما عدا فيلم "المراهقات"، الذي وافق عليه بعد أن طلبت منه الفنانة ماجدة مشاركتي في الفيلم، وبالفعل عملت دور أم الفنانة زيزي مصطفى، وهو الدور الوحيد الذي عملته معه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.