وزير الاستثمار: مصر تستهدف الانضمام لقائمة أفضل 50 دولة في تنافسية التجارة

أكد الدكتور حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة وضعت مستهدفًا يتمثل في أن تصبح مصر ضمن أفضل 50 دولة في مؤشر تنافسية التجارة عالميًا، معتمدة في ذلك على سياسات نقدية ومالية واضحة، باعتبارها جزءًا أساسيًا من تحسين بيئة الاستثمار والتجارة.

وشدد الخطيب خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة DMC، على أن هذا الهدف يأتي استنادًا إلى ما حققته الدولة من بنية تحتية متطورة وإصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز سهولة ممارسة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأشار الخطيب إلى أن الحكومة ماضية في تهيئة بيئة استثمارية تنافسية من خلال تبسيط إجراءات التراخيص وتقليص البيروقراطية، بما يتيح للمستثمرين المحليين والأجانب فرصًا أكبر للتوسع في قطاعات متنوعة.

