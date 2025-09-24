بعد وفاة لاعب، إلغاء بطولة الجمهورية لتنس الطاولة للإعاقة في بورسعيد

ألغيت بطولة الجمهورية لتنس الطاولة للإعاقات الحركية المقامة بمحافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، عقب وفاة اللاعب سمير الطنطاوي، لاعب نادي العزيمة بالإسماعيلية خلال مشاركته في منافسات البطولة.

وفاة اللاعب الشاب إثر أزمة القلبية

استقبل مستشفى الزهور، أحد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل، اللاعب سمير الطنطاوي، إثر إصابته بأزمة قلبية خلال منافسات بطولة الجمهورية لتنس الطاولة للإعاقات الحركية التي تستضيفها بورسعيد.

جار اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الواقعة في ظل حالة من الحزن الشديد بين المشاركين بالبطولة.

