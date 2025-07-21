أسعار القمح تواصل الانخفاض مع استقرار سعر الدقيق اليوم بالأسواق

أسعار القمح والدقيق اليوم في الأسواق، واصل سعر القمح الانخفاض في الأسواق بجميع الأنواع، بينما استقرت أسعار الدقيق اليوم.

فيتو تستعرض أسعار القمح والدقيق في الأسواق

وتستعرض «فيتو» سعر القمح المستورد والمحلي، سعر طن الدقيق، في الأسواق، فضلًا عن سعر القمح المحلي والدقيق المعبأ؛ وذلك خلال السطور الآتية:

أسعار القمح والدقيق

أسعار القمح المستورد في الأسواق

البداية مع سعر القمح المستورد في الأسواق، التي جاءت أسعاره كالآتي:

بلغ سعر قمح أوكراني 11.5% نحو 13700 جنيه للطن، بانخفاض 200 جنيه عن سعره السابق. سجل سعر قمح روسي 11.5% بسعر 13800 جنيه للطن، بانخفاض 200 جنيه عن سعره السابق. بلغ سعر قمح روسي 12.5% نحو 14 ألف جنيه للطن، بانخفاض 100 جنيه عن سعره السابق.

أسعار القمح والدقيق

أسعار القمح المحلي في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية

وعن أسعار القمح المحلي في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر طن القمح المحلي نحو 13348 جنيها، بانخفاض قدره 715 جنيها، وتراوحت أسعار القمح المحلي من 2900 جنيه إلى 17 ألف جنيه للطن.

أسعار القمح المحلي في سوق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية

وعن أسعار القمح المحلي في سوق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر كيلو القمح المحلي نحو 24.7 جنيه، بانخفاض جنيه عن سعره السابق وتراوحت أسعار القمح المحلي من 15 جنيهًا إلى 40 جنيهًا للكيلو.

أسعار القمح والدقيق

أسعار القمح في البورصات العالمية

وعن أسعار القمح في البورصات العالمية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر قمح استرالي صلب فوري نحو 232.99 دولار للطن، بلغ متوسط سعر قمح أبيض لين فرنسي فوري نحو 235.99 دولار للطن، بلغ متوسط سعر قمح شنغهاي فوري نحو 349.7 دولار للطن، بلغ متوسط سعر القمح الروسي 12.5% نحو 231.5 دولار للطن.

أسعار الدقيق

أسعار الدقيق المعبأ في سوق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية

وعن أسعار الدقيق المعبأ في سوق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر كيلو الدقيق المعبأ نحو 26 جنيها، وتراوحت أسعار الدقيق المعبأ من 18 جنيهًا إلى 35 جنيهًا للكيلو.

سعر الدقيق في الأسواق

وفيما يخص أسعار طن الدقيق في الأسواق، فجاءت كالآتي:

بلغ سعر دقيق مستخرج 24 نحو 15500 جنيه للطن،.

سجل سعر دقيق مستخرج 27 نحو 15900 جنيه للطن.

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