أنزلوا الأعلام، أوامر لمباني فرنسا الحكومية تثير جدلًا بعد الاعتراف بفلسطين

أنزلت بعض مجالس المدن الفرنسية اليوم الأربعاء العلم الفلسطيني بعدما رفعته في وقت كان فيه الرئيس إيمانويل ماكرون يعترف بالدولة الفلسطينية، وذلك عقب بدء السلطات الإقليمية باتخاذ إجراءات قانونية.

تعليمات وزارة الداخلية

ورفعت عشرات من مجالس المدن الفرنسية العلم الفلسطيني في وقت سابق من الأسبوع، في تحدّ لتعليمات وزارة الداخلية بعدم القيام بذلك.

وقال بعض رؤساء البلديات إن التعليمات بعدم رفع العلم الفلسطيني قوض رسالة التضامن التي سعى ماكرون إلى إيصالها من خلال اعترافه بدولة فلسطين والذي يعد رمزيا إلى حد كبير.

من جانبه، قال رافاييل آدم رئيس بلدية نانتير خارج باريس لوكالة رويترز "إنه أمر مربك جدا بالنسبة لي. لا يمكن أن تطلب الحكومة من ممثليها معارضة رفع العلم في الوقت نفسه الذي تعترف فيه بدولة فلسطينية".

ورفعت المدينة العلم يوم الاثنين احتفالا بالاعتراف، لكن المحكمة الإدارية في نانتير قضت بعد ذلك بيوم بضرورة إنزاله بعد أن تحدت المدينة أمرا حكوميا بإنزاله.

86 من مجالس المدن الفرنسية رفعت العلم الفلسطيني

وقالت الوزارة إن 86 من مجالس المدن الفرنسية رفعت العلم الفلسطيني حتى مساء أمس الثلاثاء.

وأبلغت الوزارة ممثلي الحكومة في المدن الأسبوع الماضي بمنع مثل هذه التحركات لأنها تتعارض مع "مبدأ الحياد" الفرنسي.

