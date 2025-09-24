التحقيقات الفيدرالي يعثر على وثائق سرية بمكتب مستشار ترامب السابق

قالت مجلة بوليتكو الأمريكية، إن مكتب التحقيقات الفيدرالى عثر على وثائق تحمل تصنيف "سري" فى مكتب جون بولتون مستشار الأمن القومى السابق للرئيس دونالد ترامب في ولايته الأولى، الشهر الماضي خلال عملية تفتيش تم تنفيذها بموجب مذكرة قضائية.

وثائق مرتبطة بالاتصالات الاستراتيجية للحكومة الأمريكية

وبحسب ملف قضائي، عملية التفتيش التى جرت فى 22 أغسطس الماضي أسفرت عن العثور على مواد مصنفة بأنها تتعلق بأسلحة دمار شامل، وبعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، إضافة إلى وثائق مرتبطة بالاتصالات الاستراتيجية للحكومة الأمريكية.

وأشار محضر التفتيش، إلى أن بعض المواد تم وصفها بأنها "سرية للغاية" وأخرى بأنها "سرية"، دون تحديد العدد الدقيق، كما صادرت فرق الـ FBI أجهزة كمبيوتر وأجهزة إلكترونية لم تكشف تفاصيل محتوياتها.

وفى اليوم نفسه، فتش العملاء منزل بولتون فى بيثيسدا بولاية ماريلاند، لكنهم لم يبلغوا عن العثور على مواد سرية هناك، وإن تمت مصادرة أجهزة إلكترونية أيضا.

ارتكاب جرائم تشمل انتهاك قانون التجسس

وبحسب التقرير، الملفات تشير إلى أن التحقيق يستند إلى شبهات بارتكاب جرائم تشمل انتهاك قانون التجسس من خلال الاحتفاظ غير المصرح به بمعلومات دفاعية مصنفة.

هذه ليست المرة الأولى التى تفتح فيها إدارة ترامب تحقيقا ضد بولتون، فخلال ولايته الأولى بدأ التحقيق بشأن بولتون بسبب نشره كتابا يُعتقد أنه احتوى على معلومات سرية، لكن القضية أغلقت عام 2021 فى عهد إدارة الرئيس الأمريكى السابق جو بايدن.

بعد خروجه من البيت الأبيض، نشر بولتون عام 2020 كتابا بعنوان "الغرفة التى حدث فيها ذلك"، تناول فيه تجربته داخل إدارة ترامب، وسط اتهامات بأنه ضمن معلومات سرية دون الحصول على الموافقات اللازمة، بما قد يرقى إلى جريمة.

عمليات تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالى

ولم يصدر أى تعليق فورى من فريق الدفاع عن بولتون على ما ورد فى الملفات القضائية.

يذكر أن ترامب لطالما سخر من بولتون بعد فترة قضاها مستشارا مختارا له بين عامى 2018 و2019، ووصفه بأنه "محرض على الحرب".

وأعرب المدافعون عن بولتون عن قلقهم من أن عمليات تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي لمنزله ومكتبه كانت جزء من دعوات ترامب العلنية للانتقام من خصومه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.