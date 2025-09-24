الأربعاء 24 سبتمبر 2025
المؤبد لشاب بالقليوبية وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة الاتجار بالمخدرات

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، بالسجن المؤبد لشابًا، وتغريمه مبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه، بعد إدانته بالاتجار في مخدر الهيروين وحيازته بقصد الترويج، في واحدة من أخطر قضايا المخدرات التي شهدتها مدينة العبور بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال عرابى حسين، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمود منير خليل، ومحمد الأمين إبراهيم وأمانة سر جابر عبد المحسن.

كانت البداية عندما أحالت النيابة العامة المتهم "أحمد ر م ص" 27 سنة - مقيم بالعبور، في الجناية رقم 1343 لسنة 2025 قسم شرطة أول العبور، والمقيدة برقم 1575 لسنة 2015 كلي جنوب بنها، لأنه بتاريخ 2025/4/11 بدائرة قسم شرطة أول العبور بمحافظة القليوبية، حاز وآخر مجهول جوهرًا مخدرا (هيروين)، وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

