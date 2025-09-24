الأربعاء 24 سبتمبر 2025
غلق 11 منشأة لعلاج الإدمان في العبور

غلق مراكز لعلاج الادمان
غلق مراكز لعلاج الادمان بالقليوبية، فيتو

أغلقت إدارة العلاج الحر في القليوبية 11 منشأة خاصة بالصحة النفسية وعلاج الإدمان بمدينة القادسية التابعة لإدارة العبور، وذلك خلال حملة موسعة شُنت بناءً على توجيهات  الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، للتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة والتأكد من التزامها بالاشتراطات القانونية.

 

غلق 11 منشأة للصحة النفسية وعلاج الإدمان  بالعبور

قاد الحملة الدكتور إبراهيم حلمي مساعد مدير إدارة العلاج الحر بـ القليوبية، والدكتور سعيد سلامة مسئول العلاج الحر بالعبور، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمجلس القومي للصحة النفسية.

وأسفرت الحملة عن تحرير 11 محضرًا ضد المنشآت المخالفة التي تدار دون ترخيص،
وجارٍ استكمال التحقيقات بالتنسيق مع النيابة العامة.

تأتي هذه الإجراءات تنفيذًا لتعليمات الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، وتحت إشراف الدكتور شعبان وردة مدير إدارة العلاج الحر بالقليوبية،وبتوجيهات الدكتور أحمد حسن مدير إدارة العبور.

