وزير الاستثمار: نحرص على جذب الاستثمارات في الصناعات كثيفة العمالة

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة تتبنى حاليا العديد من الاصلاحات بالسياسات الاقتصادية تتضمن السياسة النقدية التي تركز على استهداف التضخم، والسياسة المالية التي تهدف إلى خفض الرسوم والضرائب، بالإضافة إلى السياسة التجارية التي تستهدف تقليص زمن الإفراج الجمركي بنسبة 75%.

تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري

جاء ذلك خلال لقاء المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بوفد مؤسسة شفيق جبر، بحضور 20 زميلا من الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية، في إطار مبادرات التعاون الثقافي والاقتصادي التي أطلقتها المؤسسة تحت عنوان" مبادرة زمالة جبر للشرق والغرب: تعزيز الحوار وبناء جسور للتفاهم المشترك والتنمية المستدامة".

وأشار الخطيب الى أن مصر تتمتع بموقع استراتيجي يتيح مرور نحو 70% من حركة البيانات بين آسيا وأوروبا، بما يعزز من قدرتها على أن تكون مركزًا رئيسيًا للتجارة والخدمات الرقمية، كما تسعى مصر إلى الاستفادة من سرعة الرياح على طول البحر الأحمر للتوسع فى مشروعات الطاقة النظيفة وتوليد الكهرباء من مصادر متجددة.

وشدد الوزير على حرص الدولة لجذب الاستثمارات في الصناعات كثيفة العمالة وكذا الصناعات الهندسية، بما يشمل قطاعات السيارات والكيماويات والطاقة المتجددة، لافتا الى ان الدولة تستهدف مضاعفة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال أجندة إصلاحية صارمة ومبتكرة.

