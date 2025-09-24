الأربعاء 24 سبتمبر 2025
اقتصاد

وزير الاستثمار: التنافسية طريقنا لجذب الاستثمارات الأجنبية

المهندس حسن الخطيب
المهندس حسن الخطيب

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تواصل تنفيذ حزمة من الإصلاحات لتهيئة مناخ استثماري جاذب للمستثمرين المحليين والأجانب، ومن شأنها أن تعزز تنافسية الاقتصاد المصري.

وقال: “إذا أردنا جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة فلابد أن يتمتع اقتصادنا بقدر أكبر من التنافسية”.

تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري

جاء ذلك خلال لقاء المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لوفد مؤسسة شفيق جبر، وذلك بحضور 20 زميلا من الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية، في إطار مبادرات التعاون الثقافي والاقتصادي التي أطلقتها المؤسسة تحت عنوان" مبادرة زمالة جبر للشرق والغرب: تعزيز الحوار وبناء جسور للتفاهم المشترك والتنمية المستدامة".

وجاء هذا اللقاء للتأكيد على الدور المحوري لمصر في ربط الشرق بالغرب، وتوسيع آفاق التعاون الاستثماري في القطاعات ذات الأولوية.

 

واستعرض الوزير التحول الاقتصادي الذي شهدته مصر خلال العقد الماضي، مشيرًا إلى الاستثمارات الضخمة في مشروعات البنية التحتية والتي أسهمت في تحسين بيئة الأعمال وتهيئة المناخ الاستثماري.

وزير الاستثمار: نستهدف إدراج مصر ضمن أفضل 50 دولة في تقرير "جاهزية الأعمال"

وزير الاستثمار: برنامج رد أعباء الصادرات الجديد أداة ذكية تستجيب لاحتياجات القطاع

كما استعرض الوزير الفرص الاستثمارية الواعدة في السوق المصري المصري لاسيما فى قطاعات السياحة والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وصناعة السيارات والطاقة المتجددة، لافتًا إلى أن قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة يعد من القطاعات الهامة للاستثمار والتي يمكنها جذب المزيد من الاستثمارات.

