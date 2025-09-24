وزير الرياضة يبحث مع شقيقة أمير الكويت فرص النهوض بالرياضة النسائية

استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الشيخة نعيمة الأحمد الجابر الصباح، شقيقة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك في مجال الرياضة النسائية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي خلال اللقاء، اهتمام القيادة السياسية المصرية برعاية ودعم الرياضة النسائية، موضحًا أن الوزارة تنفذ عددًا من المبادرات والمشروعات القومية الموجهة للمرأة والفتيات، من بينها المشروع القومي "ألف بنت.. ألف حلم"، وأندية الفتاة والمرأة، إضافة إلى المشروعات الحرفية التي تتيح فرصًا للتسويق والتشغيل بما يضمن تمكين المرأة اقتصاديًا ومجتمعيًا.

وشدد وزير الشباب والرياضة على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر والكويت، والتعاون الوثيق في مختلف المجالات، معربًا عن حرصه على تعزيز أواصر التعاون الرياضي والشبابي بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين الشقيقين.

من جانبها، أعربت الشيخة نعيمة الأحمد الجابر الصباح عن خالص شكرها وتقديرها للرئيس عبد الفتاح السيسي، ولدولة مصر، على ما تقدمه من دعم متواصل للتعاون العربي المشترك في المجال الرياضي.

وأشارت إلى أن لقاءها مع وزير الشباب والرياضة المصري يستهدف فتح آفاق جديدة للتعاون في مجال الرياضة النسائية، وإقامة معسكرات تدريبية مشتركة، وتبادل الخبرات والبرامج بما يسهم في تطوير هذا القطاع المهم.

