الأربعاء 24 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

وزير الرياضة يبحث مع شقيقة أمير الكويت فرص النهوض بالرياضة النسائية

وزير الرياضة يبحث
وزير الرياضة يبحث التعاون المشترك مع شقيقة أمير الكويت

استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الشيخة نعيمة الأحمد الجابر الصباح، شقيقة  الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك في مجال الرياضة النسائية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي خلال اللقاء، اهتمام القيادة السياسية المصرية برعاية ودعم الرياضة النسائية، موضحًا أن الوزارة تنفذ عددًا من المبادرات والمشروعات القومية الموجهة للمرأة والفتيات، من بينها المشروع القومي "ألف بنت.. ألف حلم"، وأندية الفتاة والمرأة، إضافة إلى المشروعات الحرفية التي تتيح فرصًا للتسويق والتشغيل بما يضمن تمكين المرأة اقتصاديًا ومجتمعيًا.

 

وشدد وزير الشباب والرياضة على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر والكويت، والتعاون الوثيق في مختلف المجالات، معربًا عن حرصه على تعزيز أواصر التعاون الرياضي والشبابي بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين الشقيقين.

من جانبها، أعربت الشيخة نعيمة الأحمد الجابر الصباح عن خالص شكرها وتقديرها للرئيس عبد الفتاح السيسي، ولدولة مصر، على ما تقدمه من دعم متواصل للتعاون العربي المشترك في المجال الرياضي.

وأشارت إلى أن لقاءها مع وزير الشباب والرياضة المصري يستهدف فتح آفاق جديدة للتعاون في مجال الرياضة النسائية، وإقامة معسكرات تدريبية مشتركة، وتبادل الخبرات والبرامج بما يسهم في تطوير هذا القطاع المهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزير الشباب والرياضة الرياضة النسائية شقيقة أمير الكويت أمير الكويت وزير الرياضة أشرف صبحي نعيمة الأحمد الجابر الصباح دولة الكويت

مواد متعلقة

وزير الرياضة: الدولة تحرص على تطبيق أعلى معايير الجودة والرقابة بمختلف المجالات

وزير الشباب ورئيس هيئة قناة السويس يفتتحان الصالة الدولية لرفع الأثقال بالقرية الأولمبية

الأكثر قراءة

السيسي يصدر 7 قرارات جمهورية، تفاصيل إنشاء جامعة شرق العاصمة بالهايكستب

أخبار مصر: ضبط طالبة بطلة فيديو "مش هاممني حد"، عضو الأهلي يعتذر عن بوست تهنئة بيراميدز، واقعة سلم الكهرباء تهز البيت الأبيض

العمل: تسوية ودية وتعويض لسيدة توفيت رضيعتها على ذراعها أثناء عملها

كأس العالم للشباب، موعد مباراة مصر واليابان والقناة الناقلة

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 5 أصناف رئيسية والطماطم تواصل قفزاتها

سعر السمك اليوم في الأربعاء، انخفاض البوري 20 جنيها وعودة البلطي لقديمه

ارتفاع مفاجئ في سعر الفراخ اليوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025

وداعا للتكييفات، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في مصر

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الدولار بالبنوك المصرية في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

أسعار الأرز بالأسواق اليوم الثلاثاء

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم بالأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

أهلي جدة يقترب من 8 أضعاف بيراميدز.. فارق القيمة السوقية بين لاعبي الفريقين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية شرب الشاي في المنام وعلاقتها بالسعادة والفرح الأيام المقبلة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 24 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 24 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads