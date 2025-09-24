الأربعاء 24 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

بعد غياب 5 سنوات، الإذاعي إبراهيم خلف يعود لإذاعة القرآن الكريم في "المصحف المعلم"

الإذاعي إبراهيم خلف،
الإذاعي إبراهيم خلف، فيتو

 ينطلق اليوم صوت الإذاعي إبراهيم خلف من جديد في إذاعة القرآن الكريم عبر برنامج "المصحف المعلم" بعد غياب 5 سنوات.

يذكر أن البرنامج من أبرز وأفضل البرامج الإذاعية على مستوى ماسبيرو حيث بدأت إذاعته عام 1987 تحت إطار إعادة عصر الكتاتيب وتعليم القرآن الكريم بطريقة التلقين والحفظ السليم

البرنامج من تقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف اللذين رددا القرآن الكريم كله خلف فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري ومعهما ( جزئيا ) أبو بكر عبد المعطي ليصير ختمة قرآنية تضاف إلى إذاعة القرآن الكريم.

وقد لقى البرنامج عبر أكثر من 30 عامًا ارتياحًا كبيرًا في الأوساط القرآنية ونسبة الاستماع في الراديو المصري.

كما  ظل يعاد أكثر من خمس مرات طوال السنوات الماضية إذ تستغرق الختمة الواحدة حوالي خمس سنوات.

البرنامج  يذاع عبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم يوميا في الساعة 9:45 صباحًا.

إذاعة القرآن الكريم الإذاعي إبراهيم خلف برنامج المصحف المعلم الشيخ محمود خليل الحصري

