بعد غياب 5 سنوات، الإذاعي إبراهيم خلف يعود لإذاعة القرآن الكريم في "المصحف المعلم"

ينطلق اليوم صوت الإذاعي إبراهيم خلف من جديد في إذاعة القرآن الكريم عبر برنامج "المصحف المعلم" بعد غياب 5 سنوات.

يذكر أن البرنامج من أبرز وأفضل البرامج الإذاعية على مستوى ماسبيرو حيث بدأت إذاعته عام 1987 تحت إطار إعادة عصر الكتاتيب وتعليم القرآن الكريم بطريقة التلقين والحفظ السليم

البرنامج من تقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف اللذين رددا القرآن الكريم كله خلف فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري ومعهما ( جزئيا ) أبو بكر عبد المعطي ليصير ختمة قرآنية تضاف إلى إذاعة القرآن الكريم.

وقد لقى البرنامج عبر أكثر من 30 عامًا ارتياحًا كبيرًا في الأوساط القرآنية ونسبة الاستماع في الراديو المصري.

كما ظل يعاد أكثر من خمس مرات طوال السنوات الماضية إذ تستغرق الختمة الواحدة حوالي خمس سنوات.

البرنامج يذاع عبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم يوميا في الساعة 9:45 صباحًا.

