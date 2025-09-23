الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
دينا تفتتح أكاديمية لتعليم الرقص الشرقي

دينا أثناء افتتاح
دينا أثناء افتتاح اكاديميه الرقص الشرقي

افتتحت الفنانة الاستعراضية  دينا اليوم، أكاديمية متخصصة في تعليم الرقص الشرقي وفنون التمثيل والغناء.

 

وتختص الأكاديمية بتعليم أنواع الفنون، بما في ذلك التمثيل، وكتابة السيناريو، والعزف الموسيقي، والغناء، على أيدي نخبة من المتخصصين وأساتذة الفنون.

 

وأكدت دينا في تصريحات صحفية أن الأكاديمية لا تستهدف فقط صقل المواهب الشابة، وإنما أيضًا توفير مساحة تعليمية معتمدة، تسهم في تخريج جيل جديد من الفنانين المحترفين، القادرين على المنافسة عربيًا وعالميًا.

ads