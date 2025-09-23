وزير الخارجية يعقد اجتماعًا ثلاثيًا مع وزيري خارجية اليونان وقبرص

‏‎عقد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم اجتماعًا ثلاثيًا مع وزيرى خارجية اليونان وقبرص على هامش أعمال الدورة ٨٠ للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وذلك في إطار التنسيق المستمر لآلية التعاون الثلاثي ولتنسيق المواقف بين الدول الثلاث.

مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون بين الدول الثلاث

‏‎أكد الوزير عبد العاطي على خصوصية العلاقات التي تجمع مصر واليونان وقبرص، مما أسهم في تحقيق توافق في الرؤى حول تأسيس آلية التعاون الثلاثى التي أصبحت على مدار ١٠ سنوات نموذجًا لعلاقات التعاون والتكامل الإقليمي، مؤكدًا اهتمام مصر بدورية انعقاد اجتماعات قمة الآلية، والمتابعة المستمرة لما يتم الاتفاق عليه عبر تنفيذ ما يتم التوقيع عليه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتعزيز التعاون بين الدول الثلاث وبما يُحقق أهدافها، مشيدًا بمخرجات القمة العاشرة للآلية التي عُقِدت في يناير الماضي. وأكد أن تطوير العلاقات الثلاثية في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسياحة والنقل سوف يُسهم في إتاحة المزيد من الفرص والإمكانات للقطاع الخاص لتطوير العلاقات الاقتصادية الخاصة ولتحقيق المزيد من التعاون الاقتصادي والتجاري وإيجاد بيئة استثمارية واعدة بين الدول الثلاث، معربًا عن التطلع لعقد منتدى الأعمال الذي يضم كبريات الشركات والمؤسسات ورجال الأعمال من الدول الثلاث بصورة دورية لتعزيز كافة أطر العلاقات الاقتصادية والتجارية. كما ثمن وزير الخارجية الدعم المستمر من قبل اليونان وقبرص للمصالح المصرية داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبى.

نقل الغاز والطاقة من مصر إلى أوروبا

‏‎وتم الإشادة خلال اللقاء بالشراكة القائمة بين الدول الثلاث في قطاعات محورية وفى مقدمتها قطاع الطاقة والغاز والتعاون في ملفات مثل نقل الغاز والربط الكهربائي، حيث أكد وزير الخارجية أن فرص وإمكانات نقل الغاز والطاقة من مصر إلى أوروبا من شأنها الإسهام في ضمان تحقيق أمن الطاقة في أوروبا، وهو ما يؤكد على أهمية مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، وكذا فيما يتعلق بربط الحقول المصرية والقبرصية لنقل الغاز. كما تم التأكيد على أن التعاون الثلاثي في مجال الهجرة يُعد أحد المجالات الهامة لهذه الشراكة، حيث أشار الوزير عبد العاطى إلى التحديات الراهنة من الهجرة غير الشرعية واللجوء التي تواجهها مصر في الوقت الراهن، لاسيما مع استضافة مصر لأكثر من ٩ مليون أجنبى من مختلف الجنسيات على مدار السنوات الماضية، وتضاعف أعباء استضافة اللاجئين والمهاجرين التي تتحملها مصر مع حالة عدم الاستقرار في عدد من دول الجوار، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون في مجال الهجرة الشرعية النظامية المقننة التي تخدم مصالح واحتياجات كافة الأطراف المعنية، مؤكدًا على أهمية أطر التعاون ذات الصلة بإيفاد العمالة الموسمية من مصر إلى كل من اليونان وقبرص في مختلف القطاعات.

التنسيق المشترك لاستعادة الأمن والاستقرار

‏‎تطرق اللقاء لعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفى مقدمتها القضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا، حيث تم التأكيد على أهمية العمل والتنسيق المشترك لاستعادة الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، في ظل استمرار التحديات الأمنية والسياسية الراهنة، والخطورة الشديدة لتصاعد حدة الصراع في منطقة الشرق الأوسط وانعكاساته على السلم والأمن الإقليميين والدوليين، واتفق الوزراء على مواصلة الاتصالات المكثفة فيما بينهم، والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الاقليمية والدولية في وبما يحقق مصالح الدول الثلاث.

