الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع رئيس المجلس الأوروبى في نيويورك

وزير الخارجية مع
وزير الخارجية مع رئيس المجلس الأوروبي، فيتو

التقى د. بدر عبد العاطي  وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم مع أنطونيو كوستا رئيس المجلس الأوروبي وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

 

الدور المحورى لمصر في دعم الأمن والاستقرار

طلب رئيس المجلس الأوروبي نقل تحياته لرئيس الجمهورية، مثمنًا الدور المحورى لمصر في دعم الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط، مؤكدًا على أهمية مصر كشريك للاتحاد الأوروبي.

ثمن الوزير عبد العاطى الزخم الذى تشهده العلاقات بين مصر والاتحاد الاوروبى، وأهمية الحفاظ على وتيرة التنسيق والتعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والعلمية  وذلك تنفيذًاَ لمحاور الشراكة الاستراتيجية، متناولًا الترتيبات الجارية لانعقاد القمة المصرية الأوروبية الأولى خلال الفترة المقبلة في بروكسل.

 

تطورات الأوضاع في قطاع غزة

كما تناول اللقاء تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث سلط وزير الخارجية الضوء على الوضع الإنسانى الكارثى بالقطاع والذي وصل إلى حد المجاعة، منوهًا بضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق وقف إطلاق النار، واضطلاع المجتمع الدولي بدوره لوضع حد للجرائم الإسرائيلية السافرة في قطاع غزة والضفة الغربية، كما شدد على الدور الهام للاتحاد الأوروبى ودوله الأعضاء للضغط على إسرائيل لوضع حد للقيود التي تفرضها على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة ولوضع حد للجرائم الإسرائيلية ولدفعها للالتزام بالقانون الدولي والقانون الإنسانى الدولى، منوهًا بخطورة السياسات الإسرائيلية الاستيطانية والتوسع في العمليات العسكرية التى تسعى إلى تقويض إقامة الدولة الفلسطينية وتهجير سكان القطاع وهو الأمر الذى ترفضه مصر بشكل قاطع.

 

الملف النووي الإيراني

وفيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، أكد وزير الخارجية أهمية مواصلة الجهود لتهيئة الظروف لتأجيل آلية إعادة تفعيل العقوبات الأممية، واستئناف المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بما يراعي مصالح جميع الأطراف، ويسهم في تحقيق التهدئة واستعادة الثقة وإيجاد مناخ داعم لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكدًا على ضرورة إعطاء الدبلوماسية الفرصة لإعادة الثقة بين كافة الأطراف المعنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بدر عبد العاطي رئيس المجلس الأوروبي الدور المحورى لمصر غزة

مواد متعلقة

وزير الخارجية للمفوض الأوروبي لشئون الهجرة: مصر تستضيف١٠ ملايين أجنبي ما بين لاجئ ومهاجر وطالب لجوء

وزير الخارجية لـ رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي: مياه النيل قضية وجودية لمصر

وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري لمنتدى الحضارات القديمة

الأكثر قراءة

محمد حمدي زكي يتعادل لحرس الحدود أمام الأهلي (فيديو)

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

تصويبة صاروخية، جراديشار يتقدم لـ الأهلي بهدف مبكر في شباك حرس الحدود

الصحة: فتح تحقيق عاجل في تعطل جهاز C-Arm بمستشفى كفر الشيخ العام

مصريون ينتفضون بعد إهانة ماكرون في نيويورك: استعراض سلطة فاشل

30 دقيقة تمنع 45 معلما من دخول مدرسة بأبو حمص وتحيلهم للتحقيق

الصحة العالمية ترد على تصريحات ترامب بوجود علاقة بين الباراسيتامول والإصابة بالتوحد

5 أسباب وراء خسارة محمد صلاح جائزة الكرة الذهبية

خدمات

المزيد

السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بعدد من القطارات على خط الصعيد، تعرف عليها

استقرار أسعار الأرز بالأسواق اليوم، وطن رفيع الحبة يسجل 20,300 جنيه

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 22-9-2025

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

وفاة مفتي المملكة العربية السعودية عبد العزيز آل الشيخ.. أكثر من خطبوا يوم عرفة عبر التاريخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، لماذا أمر الله موسى وهارون أن يتلطفا مع فرعون رغم أنه كافر؟

تفسير رؤية دق الطبل في المنام وعلاقتها بمتاعب وهموم تواجه الرائي قريبا

مفتي الجمهورية في اليوم العالمي للغة الإشارة: الكرامة الإنسانية حق أصيل لكل إنسان

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads