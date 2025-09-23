الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
محافظ القاهرة يفتتح معهد التمريض بمستشفى روض الفرج

معهد التمريض، فيتو
افتتح د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة معهد التمريض بنين بمستشفى روض الفرج العام، الذي تم إنشاؤه بالتعاون بين وزارة الصحة والمجتمع المدني.  

 

محافظ القاهرة يتفقد عددا من مدارس باب الشعرية (صور)

محافظ القاهرة يحيل القائمين على 3 مخالفات بناء بمدينة نصر للنيابة العسكرية

رافق محافظ القاهرة د. حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية،  ود. تامر مدكور مدير مديرية الشئون الصحية، ود. همت أبو كيلة مدير مديرية التربية والتعليم، د إبراهيم الدهشوري مدير مستشفى روض الفرج العام، ود. أمنية سمير مدير التدريب والمدارس بالمديرية، وعدد من أعضاء مجلس النواب.

 وأشار محافظ القاهرة إلى أن المعهد الذي يعمل تحت إشراف مديرية الشئون الصحية، يعد ثاني معهد تمريض بنين على مستوى المحافظة، حيث يوجد معهد آخر بمنطقة ١٥ مايو، فى حين يوجد ١٧ معهد تمريض بنات، مضيفًا أن الهدف من إنشائه دعم القطاع الصحي بأخصائي تمريض.

 

ويضم المعهد فى دفعته الأولى ٣٠ من الحاصلين على الشهادة الإعدادية بمجموع أكثر من ٢٤٠ درجة ويلقى إقبالًا كبيرا من الطلاب.

وعقب افتتاح المعهد تفقد محافظ القاهرة مستشفى روض الفرج العام، للتأكد من  تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين  وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية.

وأضاف محافظ القاهرة أن المحافظة تمنح قطاع الصحة اهتمامًا كبيرًا وتضع تحسين الخدمات الصحية على رأس أولوياتها سعيًا لتوفير مختلف الخدمات الصحية للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، والعمل المستمر على النهوض بمستوى جودتها لتقديم أفضل مستوى من الخدمات الطبية للمواطنين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ويقع مستشفى روض الفرج العام على مساحة ٥٠٠٠ م٢، ويوجد به ١١٧ سريرا،  و١٥ سرير للرعاية المركزة، و١٢ حضانة، ويقوم المستشفي بإجراء عمليات العظام لجميع الحالات، وعمليات الطوارئ، كما يقوم بإجراء مناظير الجهاز الهضمي والمسالك البولية ومناظير العظام، ويوجد بها وحدة غسيل كلوى، وعيادات في مختلف التخصصات مثل المسالك،  ومخ وأعصاب الأطفال، والروماتيزم والتأهيل والعلاج الطبيعي، وجراحة الوجه والفكين، والتغذية العلاجية.

