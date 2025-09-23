الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
اقتصاد

باسل رحمي يبحث مع محافظ السويس دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة بالمحافظة

باسل رحمي يبحث مع
باسل رحمي يبحث مع محافظ السويس

استقبل اللواء طارق الشاذلي محافظ السويس، باسل رحمي الرئيس التنفيذي لـجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك لمناقشة تعزيز سبل التعاون بين المحافظة والجهاز في مجالات دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على مختلف تنوعها وتنسيق الجهود لتوفير المزيد من فرص العمل للشباب في المحافظة.

جاءت زيارة رحمي لمحافظة السويس تماشيا مع توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز، بتفعيل خطط العمل والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية بالدولة لإتاحة وتقديم المزيد من التيسيرات والخدمات التمويلية والفنية وغير المالية لجميع المواطنين خاصة الشباب والمرأة والخريجين الجدد، وتمكينهم من الاستفادة من تلك الخدمات لإقامة المزيد من المشروعات وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من المناطق الاستثمارية في المحافظات وكذلك استغلال الفرص الواعدة ودعم التكتلات الإنتاجية.

 

وتناول اللقاء سبل دعم المناطق الصناعية والانتاجية سواء من خلال التمويل أو الخدمات الفنية والتدريبية والتسويقية التي يقدمها الجهاز للمشروعات المتوسطة والصغيرة أو مساعدة المواطنين والشباب علي إقامة مشروعات جديدة وقد رافق الرئيس التنفيذي للجهاز الأستاذ محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي والأستاذ يوسف قلادة رئيس القطاع المركزي للمكاتب الإقليمية بالجهاز.

تسليم عقود (27) سيارة أجرة جديدة

وقام اللواء طارق الشاذلي محافظ السويس وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات بتسليم عقود (27) سيارة أجرة جديدة (تاكسي) لشباب محافظة السويس بهدف المساهمة في توفير فرص عمل لائقة من جهة، وتطوير خدمات نقل أفضل وبجودة عالية لمواطني المحافظة وزوارها، وذلك في إطار البروتوكول الموقع بين المحافظة والجهاز لتوفير 100 سيارة أجرة جديدة (تاكسي) لشباب محافظة السويس، وذلك بالتعاون مع شركة التعاون للبترول وشركة مصر للبترول.

وقد أشاد باسل رحمي بالتعاون المستمر بين الجهاز ومحافظة السويس، مؤكدا أن بروتوكول التعاون الذي سبق توقيعه يقوم من خلاله الجهاز بتقديم تمويلات للراغبين في شراء السيارة الأجرة (التاكسي) تسدد خلال 6 سنوات، كما تقوم المحافظة بإجراء القرعة لاختيار المتقدمين الذين تنطبق عليهم الشروط، بالإضافة إلى مساهمة كل من شركتى مصر للبترول والتعاون للبترول في تمويل السيارات؛ مما يسهم في تخفيف العبء النهائي على صاحب السيارة.

 كما سيتم العمل على مراعاة تشغيل السيارات بالغاز الطبيعي للعمل على الحفاظ على البيئة.

من جانبه، أشاد اللواء طارق الشاذلي محافظ السويس، بالتعاون الفعال مع جهاز تنمية المشروعات، في تيسير وإتاحة التمويلات والخدمات اللازمة للشباب لتمكينهم من البدء في إقامة مشروعاتهم، وتوفير فرص عمل لهم وللغير وتعزيز إنتاجية المشروعات لتلبية احتياجات السوق.

دعم المشروعات الصناعية والانتاجية

وأوضح الشاذلي أن المحافظة تحرص على توفير كافة أوجه الدعم للمواطنين للارتقاء بمستوى المعيشة وتوفير حياة أفضل عن طريق تحسين الخدمات المختلفة وذلك بالتعاون الوثيق والمستمر مع كافة أجهزة الدولة، مؤكدا أن جهاز تنمية المشروعات بمحافظة السويس يقدم خدمات مالية وفنية متنوعة لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة، وللمواطنين لتشجيعهم على التوجه للعمل الحر، مشيرا إلى أن المحافظة من خلال هذا البروتوكول الخاص بالسيارة التاكسي ستسهم في توفير المزيد من فرص العمل في مجال وسائل النقل الذي يحظى بقدرة كبيرة على النجاح والاستمرار.

وأكد رحمي اهتمام الجهاز بدعم المشروعات الصناعية والانتاجية بمحافظة السويس، وأشار إلى أن جهاز تنمية المشروعات نجح في ضخ 481 مليون جنيه في محافظة السويس خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى يوليو 2025 وفرت فرص عمل بما يزيد على 17 ألف فرصة عمل متنوعة، ومن بين تلك التمويلات تم توجيه 2.6 مليون جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب وفرت ما يزيد عن 10 آلاف يومية عمل للعمالة غير المنتظمة بالمحافظة.

