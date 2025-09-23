جمعية الاكتواريين تستضيف المنتدى الإقليمى لعام 2025 بالقاهرة السبت المقبل

تستضيف جمعية الاكتواريين (SOA)، أكبر منظمة مهنية اكتوارية في العالم “المنتدى الإقليمي لجمعية الاكتواريين لعام 2025” وذلك في فندق النيل ريتز كارلتون بالقاهرة، تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية (FRA) والشريك الاستراتيجي اتحاد شركات التأمين المصرية (IFE).

حيث سيجمع المنتدى خبراء اكتواريين وقادة شركات التأمين وخبراء ماليين وأكاديميين من جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا (MEASA) لاستكشاف موضوع: اعداد جيل متطور من الخبراء الاكتواريين: تطوير مهنة الخبير الاكتواري.

سيبدأ المنتدى بحفل استقبال في 27 سبتمبر، يعقبه يومان من الجلسات في الفترة من 28 إلى 29 سبتمبر.

ويتضمن البرنامج كلمات افتتاحية وجلسات نقاشية، وحوارات تفاعلية تتناول الدور المتطور للاكتواريين في عالم يتشكل بفعل مخاطر وفرص جديدة، من بينها تغير المناخ، المخاطر السيبرانية، الصراعات العالمية، وعدم الاستقرار الاقتصادي.

وأعرب زين إبراهيم، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا بجمعية الاكتواريين، عن أن استضافة المنتدى الإقليمي لجمعية الاكتواريين في القاهرة يعد محطة مهمة لمهنة الاكتواريين في المنطقة.

وقال: "كجزء من رسالتها العالمية، تنظم الجمعية منتديات إقليمية بهدف تطوير التعليم الاكتواري، تعزيز النمو المهني، وإطلاق أفكار جديدة. ومن خلال دعم رعاتنا وشركائنا، نعمل على خلق منصة للتعاون والابتكار والنمو تترك أثرًا طويل المدى. وتُعد القاهرة المكان الأمثل لهذه الحوارات المهمة، ونتطلع إلى الترحيب بالمجتمع الاكتواري في سبتمبر المقبل.

وتتوجه جمعية الاكتواريين (SOA) بخالص الشكر والتقدير إلى الهيئة العامة للرقابة المالية واتحاد شركات التأمين المصرية على دعمهما القيّم الذي ساهم في إنجاح هذا الحدث، معربة عن امتنانها لرعاتها الذين أسهمت مساهماتهم في إثراء تجربة المنتدى.

وأشارت إلى أن التسجيل لا يزال مفتوحًا لحضور المنتدى الإقليمي لجمعية الاكتواريين 2025، ويدعو المنظمون الراغبين في المشاركة إلى حجز مقاعدهم عبر الرابط التالي:



