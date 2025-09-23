الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

جمعية الاكتواريين تستضيف المنتدى الإقليمى لعام 2025 بالقاهرة السبت المقبل

اتحاد شركات التأمين
اتحاد شركات التأمين المصرية، فيتو

تستضيف جمعية الاكتواريين (SOA)، أكبر منظمة مهنية اكتوارية في العالم “المنتدى الإقليمي لجمعية الاكتواريين لعام 2025” وذلك في فندق النيل ريتز كارلتون بالقاهرة، تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية (FRA) والشريك الاستراتيجي اتحاد شركات التأمين المصرية (IFE). 

حيث سيجمع المنتدى خبراء اكتواريين وقادة شركات التأمين وخبراء ماليين وأكاديميين من جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا (MEASA) لاستكشاف موضوع: اعداد جيل متطور من الخبراء الاكتواريين: تطوير مهنة الخبير الاكتواري.


سيبدأ المنتدى بحفل استقبال في 27 سبتمبر، يعقبه يومان من الجلسات في الفترة من 28 إلى 29 سبتمبر. 

ويتضمن البرنامج كلمات افتتاحية وجلسات نقاشية، وحوارات تفاعلية تتناول الدور المتطور للاكتواريين في عالم يتشكل بفعل مخاطر وفرص جديدة، من بينها تغير المناخ، المخاطر السيبرانية، الصراعات العالمية، وعدم الاستقرار الاقتصادي.

وأعرب زين إبراهيم، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا بجمعية الاكتواريين، عن أن استضافة المنتدى الإقليمي لجمعية الاكتواريين في القاهرة يعد محطة مهمة لمهنة الاكتواريين في المنطقة.

وقال: "كجزء من رسالتها العالمية، تنظم الجمعية منتديات إقليمية بهدف تطوير التعليم الاكتواري، تعزيز النمو المهني، وإطلاق أفكار جديدة. ومن خلال دعم رعاتنا وشركائنا، نعمل على خلق منصة للتعاون والابتكار والنمو تترك أثرًا طويل المدى. وتُعد القاهرة المكان الأمثل لهذه الحوارات المهمة، ونتطلع إلى الترحيب بالمجتمع الاكتواري في سبتمبر المقبل.

وتتوجه جمعية الاكتواريين (SOA) بخالص الشكر والتقدير إلى الهيئة العامة للرقابة المالية واتحاد شركات التأمين المصرية على دعمهما القيّم الذي ساهم في إنجاح هذا الحدث، معربة عن امتنانها لرعاتها الذين أسهمت مساهماتهم في إثراء تجربة المنتدى.

وأشارت إلى أن التسجيل لا يزال مفتوحًا لحضور المنتدى الإقليمي لجمعية الاكتواريين 2025، ويدعو المنظمون الراغبين في المشاركة إلى حجز مقاعدهم عبر الرابط التالي:
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

https www افريقيا واسيا استقرار الاقتصاد الهيئة العامة للرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية الشرق الاوسط وافريقيا لشرق الأوسط

مواد متعلقة

اتحاد شركات التأمين يدرس إعداد نظام طبي موحد يغطي العاملين في القطاع

أسبوع رئاسي حافل: السيسي يوجه الحكومة بتخفيف الأعباء عن المواطنين.. يبحث تطورات الوضع في غزة ووقف الحرب ورفض التهجير مع قادة السعودية وفرنسا واليونان وقطر

أخبار الاقتصاد اليوم: البورصة تخسر 5 مليارات جنيه.. 5.9 مليار دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر والسعودية..القاهرة والإسكندرية في قائمة أرخص مدن للمعيشة بأفريقيا

ما حكم الشرع في صيام يوم المولد النبوي الشريف؟ دار الإفتاء تجيب

أخبار الاقتصاد اليوم: البنك المركزي يعلن ارتفاع التضخم.. البيتكوين تقترب من 120 ألف دولار.. الضرائب تكشف آخر موعد لتقديم التسويات السنوية المعدلة لضريبة المرتبات والأجور

أخبار الاقتصاد اليوم: استقرار أسعار الذهب في الصاغة.. مؤشرات البورصة تفتتح أغسطس على ارتفاع.. "أوبك+" ينهي التخفيضات الطوعية برفع إنتاج النفط 547 ألف برميل

الرئاسة في أسبوع.. السيسي يتابع تنفيذ مشروعات النقل والصناعة.. يطالب قادة أمريكا وفرنسا وبريطانيا وهولندا بوقف حرب غزة وإدخال المساعدات.. ويستقبل وزير دفاع إيطاليا ورئيس أركان باكستان

أخبار الاقتصاد اليوم: البنك المركزي يطرح أذون خزانة محلية.. البورصة تربح 15 مليار جنيه بختام التعاملات

الأكثر قراءة

30 دقيقة تمنع 45 معلما من دخول مدرسة بأبو حمص وتحيلهم للتحقيق

5 أسباب وراء خسارة محمد صلاح جائزة الكرة الذهبية

رسالة قوية من السيسي عن تطورات أزمة سد النهضة وقضية المياه

وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية

جراديشار يقود هجوم الأهلي أمام حرس الحدود بالدوري المصري

مصريون ينتفضون بعد إهانة ماكرون في نيويورك: استعراض سلطة فاشل

الصحة العالمية ترد على تصريحات ترامب بوجود علاقة بين الباراسيتامول والإصابة بالتوحد

رئيس شعبة الذهب يكشف لـ"فيتو" سر اشتعال أسعار الذهب في مصر

خدمات

المزيد

السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بعدد من القطارات على خط الصعيد، تعرف عليها

استقرار أسعار الأرز بالأسواق اليوم، وطن رفيع الحبة يسجل 20,300 جنيه

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 22-9-2025

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

وفاة مفتي المملكة العربية السعودية عبد العزيز آل الشيخ.. أكثر من خطبوا يوم عرفة عبر التاريخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية دق الطبل في المنام وعلاقتها بمتاعب وهموم تواجه الرائي قريبا

مفتي الجمهورية في اليوم العالمي للغة الإشارة: الكرامة الإنسانية حق أصيل لكل إنسان

اليوم العالمي للغة الإشارة، الإفتاء توضح موقف الشرع من ترجمة معاني القرآن الكريم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads