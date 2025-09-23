الأربعاء، وزارة الثقافة تطلق مشروع “صُنّاع المهارة” على مسرح السامر

تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وبحضور الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، في الثانية عشرة ظهر غدٍ الأربعاء، مشروع “صُنّاع المهارة”، وذلك خلال احتفالية تقام على مسرح السامر بالقاهرة.

ويستهدف مشروع “صُنّاع المهارة” تعظيم الاستفادة من القصور والمكتبات والمواقع الثقافية باعتبارها منصات للإنتاج المعرفي والمجتمعي والاقتصادي، من خلال تقديم ورش تدريبية ودورات معتمدة في مجالات متنوعة تشمل: الحرف والفنون، المهارات الرقمية، والتنمية المجتمعية.

ويقوم المشروع على إتاحة الفرصة لأصحاب الخبرات والمهارات لتقديم ورش داخل المواقع الثقافية، على أن يحصل المتدربون على شهادات موثقة، بما يسهم في نقل الخبرات والمعارف لأوسع شريحة من الجمهور، ويعزز من مفهوم المشاركة المجتمعية، ويجعل الثقافة أداة مباشرة للتنمية

ويتضمن برنامج حفل التدشين الإعلان عن تفاصيل وآليات المشروع، يعقبه تقديم أوبريت فني تشارك فيه فرقة كفر الشيخ للفنون الشعبية، إلى جانب عروض لفرقتي أوبرا عربي للأطفال والكبار.

