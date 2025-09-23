الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
رياضة

مصر في المركز الـ25، الاتحاد الدولي للطائرة يعلن ترتيب منتخبات بطولة العالم بالفلبين

بطولة العالم للكرة
بطولة العالم للكرة الطائرة، فيتو

الكرة الطائرة، أعلن الاتحاد الدولي للكرة الطائرة ترتيب المراكز من الـ17 وحتى الـ32، ببطولة العالم للكرة الطائرة رجال المقامة حاليا في الفلبين، وتستمر حتى يوم 27 سبتمبر الجاري.

وجاء ترتيب المنتخبات كالتالي:

17 - البرازيل 

18 - فرنسا

19 - الفلبين

20 - كوبا 

21 - ألمانيا 

22 - قطر

23 - اليابان

24 - أوكرانيا 

25 - مصر

26 - كولومبيا

27 - كوريا الجنوبية 

28 - ليبيا 

29 - رومانيا

30 - الصين

31 - تشيلي

32 - الجزائر

منتخب تونس يودع بطولة العالم

وودع منتخب تونس منافسات بطولة العالم للكرة الطائرة رجال، المقامة حاليا في الفلبين بمشاركة 32 منتخبا.

وخسر منتخب تونس أمام منتخب التشيك بنتيجة (0-3)، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل في دور الـ16 من البطولة العالمية.

وحجزت 6 منتخبات مقعدها في الدور ربع النهائي من بطولة العالم للكرة الطائرة للكبار، المقامة حاليا في الفلبين وتستمر حتى يوم 27 سبتمبر الجاري، بمشاركة 32 منتخبا.

وتأهلت للدور ربع النهائي حتى الآن منتخبات، تركيا وبولندا وإيطاليا وبلجيكا وبلغاريا وأمريكا.

منتخب مصر يودع بطولة العالم

وودع المنتخب الوطني منافسات بطولة العالم المقامة حاليا في الفلبين من الدور الأول، بعد تحقيق فوز وحيد في دور المجموعات أمام منتخب إيران، ثم خسارتين متتاليتين أمام الفلبين وتونس.

أحمد سمير يقترب من قيادة منتخب مصر

على جانب آخر، تتجه النية داخل الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر، نحو عدم تجديد تعاقد الإيطالي ماركو بونيتا المدير الفني لمنتخب الكرة الطائرة لفترة إضافية، وذلك بعد قيادة للفراعنة في منافسات بطولة العالم المقامة حاليا في الفلبين.

ويرى مسئولو اتحاد الكرة الطائرة أن المنتخب كان بإمكانه تقديم أداء أفضل من الذي ظهر عليه ببطولة العالم، وأن الفرصة كانت سانحة من أجل الذهاب بعيدا في المونديال، خاصة في ظل وجود مجموعة كبيرة من اللاعبين المميزين.

وكشف مصدر داخل اتحاد الكرة الطائرة، أن المنتخب حقق المستحيل في بطولة العالم بالفوز على منتخب إيران القوي صاحب التاريخ الطويل، وكان بإمكانه استكمال المسيرة وتحقيق العلامة الكاملة بالفوز على منافسين أضعف وهما الفلبين وتونس، لولا بعض الأخطاء الفنية وحالة عدم التركيز التي سيطرت على اللاعبين.

 تكليف أحمد سمير بمهمة المدير الفني للمنتخب الوطني

ويدرس اتحاد الكرة الطائرة حاليا تكليف أحمد سمير بمهمة المدير الفني للمنتخب الوطني خلال المشاركة في دورة التضامن الإسلامي وكأس النخبة العربية، وعدم تجديد تعاقد المدير الفني الإيطالي ماركو بونيتا.

ونجح أحمد سمير في قيادة منتخب الشباب تحت 20 عاما لحصد لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي أقيمت مؤخرا على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

