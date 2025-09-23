وزيرة التنمية المحلية توجه رئيس مدينة دهب بسرعة إنجاز ملفات المواطنين في منظومات التصالح

وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، رئيس مركز ومدينة دهب بجنوب سيناء بسرعة إنجاز ملفات المواطنين في منظومات التصالح على مخالفات البناء والتقنين والمحال العامة.

وشددت وزيرة التنمية المحلية علي أهمية رفع كفاءة منظومة العمل بالحملة الميكانيكية لمجلس مدينة دهب وتعزيز القدرات التشغيلية والقيام بأعمال الصيانة المنتظمة للمعدات والسيارات بما يساهم في الحفاظ على العمر التشغيلي لها.

جاء ذلك خلال تفقد وزيرة التنمية المحلية واللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، المركز التكنولوجي لمدينة دهب لمتابعة آخر مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات والدكتور محمد علام مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة وعدد من قيادات المحافظة.

وخلال تفقد وزيرة التنمية المحلية مع محافظ جنوب سيناء للمركز التكنولوجي لمدينة دهب تابعت سير العمل في ملفات التصالح على مخالفات البناء وإعداد الطلبات التي تم إنجازها وأهم المشكلات التي تم رصدها.

كما تابعت الدكتورة منال عوض الموقف التنفيذي لمنظومة التقنين عدد من الملفات التي تم البت فيها وتلافي أي مشكلات وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ولجنة استرداد الأراضي بما يساهم في انجاز الملفات وتسليم العقود للمواطنين والحفاظ على حقوقهم وعدم إهدار حقوق الدولة.

كما حرصت وزيرة التنمية المحلية علي متابعة سير العمل في عدد من الخدمات اليومية للمواطنين من المحليات وكذا موقف منظومة المحال العامة والمتغيرات المكانية، وشددت على أهمية تذليل أي معوقات أو تحديات تواجه المواطنين ودفع وتيرة العمل وتسريع إجراءات بحث طلبات التقنين واجراءات المعاينة بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتيسير على المواطنين وسرعة إنهاء مصالحهم والتعامل الفوري مع الإجراءات والمعاملات المتأخرة لانجازها بصورة سريعة مع التأكيد على عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات المطلوبة وضرورة الالتزام بالمدد الزمنية والقانونية المحددة لكل طلبات المواطنين والانتهاء منها.

كما التقت الدكتورة منال عوض مع عدد من المواطنين داخل المركز التكنولوجي وتعرفت منهم علي بعض الخدمات التي يحصلون عليها، ووجهت بحل بعض الشكاوى العاجلة، ومحاسبة العاملين المقصرين في سرعة إنهاء الخدمات للمواطنين، وحرصت وزيرة التنمية المحلية على متابعة أهم المطالب للعاملين بالمركز التكنولوجي بمجلس مدينة دهب بما يساهم في سرعة تقديم الخدمات للمواطنين لضمان سيولة العمل والإجراءات بالمركز.

حصر المعدات والمركبات لبيان مدى جاهزيتها للعمل

وخلال تفقدها لمجلس مدينة دهب، تفقدت وزيرة التنمية المحلية ومحافظ جنوب سيناء، الحملة الميكانيكية، وحصر المعدات والمركبات لبيان مدى جاهزيتها للعمل والمعدات المعطلة والمهكنة والإجراءات المتخذة في هذا الشأن سواء بالصيانة ورفع الكفاءة.

ووجهت الدكتورة منال عوض بأهمية وضع نظام للمتابعة لسير العمل في الحملة الميكانيكية فيما يخص أعمال الصيانة وخطوط السير والتشغيل، كما طالبت وزيرة التنمية المحلية بسرعة التنسيق مع هيئة الخدمات الحكومية لاتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يخص عدد من السيارات المكهنة والمتهالكة في مجلس المدينة.

وشددت وزيرة التنمية المحلية علي أهمية تنفيذ حملات لرفع الإشغالات في عدد من الطرق لتيسير حركة سير المواطنين والسيارات بالإضافة إلى تنفيذ حملات لمتابعة المتغيرات المكانية التي تم رصدها وتنفيذ الإزالات لها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.